Рабочая неделя Деда Мороза Что желали приморцы себе и близким в Новом, 2020 году

Согласитесь, новогодние гулянья без Деда Мороза такие же неполновесные, как день рождения без подарка, оливье без майонеза или брачная ночь без невесты. Вроде бы и елка до небес с гирляндами стоит, и музыка с утра до темноты гремит над площадью, и аттракционы через каждые пять метров, но для ощущения новогоднего праздника, для полного счастья все равно не хватает старика с бородой из ваты. С волшебным посохом, в красивой шапке, отороченной белым мехом, и в шубе до пят, украшенной снежинками. Можно и без Снегурочки.

Поэтому появление Деда Мороза на главной площади Владивостока в дни новогодних каникул для народа было сродни приезду дорогих и желанных гостей. Люди смеялись, кричали «Ура!», «С Новым годом!» и фотографировались с главным персонажем праздника. Дед Мороз никому не отказывал, а малышам дарил конфеты и шоколадки. Туристы из Китая (а их в эти дни было много в столице ДФО) тоже не упускали возможности увековечить себя на фото или сделать селфи со сказочным героем.

Главное, чтобы не было войны!

– И такая картина была все дни, работал ли я один или с вокальным ансамблем «Живая вода» под руководством Ольги Николаевой, – рассказывал корреспонденту «В» главный Дед Мороз столицы Приморья, он же известный владивостокский автор-исполнитель Николай Ивановский. Кстати, в середине прошлого года благодаря вездесущему Интернету ролик с его песней «Доброе утро, Владивосток» за две недели облетел всю Россию, Украину, Израиль, Канаду и добрался до Австралии. Об этом (опять-таки через соцсети) Николаю сообщили его знакомые – наши земляки, живущие ныне в разных уголках земли. Они благодарили его за добрую песню, которая на несколько минут возвращает их в родной город.

– Последний раз мы выступали 7 января, на Рождество. Накануне выпал снег, было холодно, но даже взрослые радовались как дети. Признавались, что за год соскучились по Дедушке Морозу. Я водил хороводы вокруг елки, пел песни, загадывал шуточные загадки и вручал сладкие призы. Китайцы тоже с нами танцевали и пытались петь «В лесу родилась елочка». В их языке нет буквы «р», поэтому называли меня «Дед Молоз», – смеется Ивановский. – Мы с «Живой водой» создавали праздничное настроение, и думаю, что нам это удалось: скучных, грустных и недовольных лиц не видели.

Поздравляя жителей Владивостока с Новым годом, я спрашивал, какие желания они загадывали под бой курантов и в волшебную ночь перед Рождеством, чего желали себе и своим близким. Подавляющее большинство граждан желало, чтобы не было войны. Это и понятно, сегодня во всех новостных программах по телевизору только и говорят о напряженной ситуации на Донбассе, на Ближнем Востоке и в Северной Корее, где в любой момент может бабахнуть так, что никому мало не покажется. Конечно, это напрягает. Люди боятся за свое будущее, за жизнь своих детей. На втором месте были пожелания здоровья, без которого не будет ни счастья, ни любви. И что меня удивило: материальное благополучие, деньги, квартиры, новые автомобили отошли на задний план. Хотя сами знаете, как сейчас живется народу при таких диких ценах буквально на все – от продуктов до услуг ЖКХ, которые растут каждый день, – говорит Николай Ивановский.

Каждой женщине по мужчине, холостякам – по красавице

Слова Деда Мороза подтверждают записки жителей и гостей Владивостока, прикрепленные к арке исполнения желаний и написанные на русском языке, на языках народов Средней Азии и даже иероглифами. Всем хочется верить и надеяться на лучшее.

Например, потенциальная бабушка просит у Бога сына для своей дочери и заранее благодарит Всевышнего. Другая женщина хочет второго ребенка. Заботливая мама мечтает о свадьбе дочери. Другая гостья праздника просит, чтобы в семье не ссорились и все жили в любви.

Юное поколение мечтает хорошо сдать ЕГЭ, поступить в университет, грезит новым самокатом, собакой породы шпиц и чтобы непременно это был кобель. А также о «золотом» Айфоне 11-й модели Pro Max стоимостью без малого… 132 тысячи рублей. Наверное, в последнем случае Дед Мороз справедливо заметил: мечтать не вредно…

Кстати, женщины чаще всего желают любви в доме, здоровья и счастья детям и близким. Одинокие дамы – любимого мужчину. В свою очередь, мужчины-холостяки мечтают о второй половинке, единственной и неповторимой, и богатырском здоровье.

Пусть родня порадуется: у меня все хорошо

Желали здоровья себе и близким и пациенты кардиологического отделения Приморской краевой клинической больницы № 1, которое Дед Мороз вместе с корреспондентом «В» посетили (навестить больных – святое дело) в дни новогодних праздников. Визит случился ближе к вечеру, когда в отделении остались только дежурный врач-кардиолог Татьяна Мельникова и медицинская сестра Светлана Алексеева, а пациенты уже готовились ко сну.

Явление Деда Мороза в полном обмундировании и с волшебным посохом стало шоком для больных и медперсонала. И еще неожиданным подарком, который поднял всем настроение. По словам Татьяны Мельниковой, за много лет работы в этом лечебном учреждении она не припомнит, чтобы к пациентам приходил Дед Мороз. Хотя их подопечным очень нужны положительные эмоции.

– К нам поступают больные с инфарктом со всего края. Конечно, у кого-то есть родственники во Владивостоке, и они навещают своих близких, но все равно в больнице скучно. Мы и хотели бы с ними пообщаться, поздравить всех с праздником – все-таки люди встречают Новый год не в родных стенах, а в стационаре, но у нас много работы. Спасибо, что вы пришли и подняли больным настроение! – улыбается медсестра Светлана Алексеева.

Весть о визите Деда Мороза мгновенно разлетелась по отделению. Посмотреть на необычного гостя из палат в коридор вышли даже те, кто уже дремал. Пациенты (в подавляющем большинстве женщины и мужчины предпенсионного и пенсионного возраста) встречали живой персонаж из русских сказок шутками-прибаутками, которые запомнили в далекой молодости:

– Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты! Ты подарочки принес, человек хороший?

– А я помню только стихи про муху, которая села на варенье. Больше ничего не помню – память как отрезало, – почти шепотом призналась маленькая старушка лет 80. И получила от Деда Мороза большую конфету за честность.

– Желаю всем поскорее вернуться домой во здравии! Пусть сбываются все ваши мечты! А вам, бабушка, желаю персонально, чтобы память больше не отрезало, – пророкотал деланным басом Николай и грозно стукнул посохом о пол, как это делал его коллега Морозко в одноименном фильме-сказке Александра Роу, чем вызвал восторг и аплодисменты больных. Для них сказка стала явью.

– Дай тебе Бог здоровья, Дед Мороз, за подарки и теплые слова! И всего самого хорошего. Уж очень всем нам хочется здоровья. И домой очень хочется, – говорили люди.

Подарки (конфеты и шоколад), к сожалению, быстро закончились. Как и свежий номер газеты «Владивосток», который мы принесли в больницу. Ни Дед Мороз, ни корреспондент «В» не рассчитывали на такой радушный прием. И тогда пациенты сами стали одаривать нас сладостями и фруктами: кто конфету даст, кто банан или апельсин, кто шоколадку. Ивановский принимал угощение с благодарностью, желал всем здоровья и тут же оставлял дары в соседней палате. Никто не должен остаться без новогоднего подарка. Многие женщины пожелали сделать селфи с Дедом Морозом.

– Пошлю фото своим в деревню. Чтобы родня знала, что у меня все хорошо. Пусть порадуются, что я жива-здорова и что у нас в больнице праздник. Надо бы прическу сделать, да ладно, так сойдет, – объяснила свой порыв одна из пациенток.

Дед Мороз фотографироваться не отказывался, и корреспонденту «В» пришлось усиленно щелкать фотоаппаратом.

Пожелание у медиков одно и то же: всем здоровья!

Многие пациенты кардиологического отделения не успели загадать свое заветное желание под бой кремлевских курантов. И новогоднего поздравления президента России по телевизору не услышали. Кому-то в это время делали операцию, кто-то уже отходил от наркоза в реанимационном отделении. Операции по шунтированию сердца здесь делают едва ли не каждый день, потому как у сердечников каждая минута жизни может быть последней.

Например, вот так остался без новогоднего пожелания Владимир Какорин, житель поселка Восток. Но на это упущение мужчина смотрит прагматично. Главное, что его операция прошла успешно.

– Я уже не в тех годах, чтобы что-то загадывать для лучшей жизни. Что есть, тому и рад. Живу себе, пока живой, да и ладно, – смеется Владимир. И тут же серьезно добавляет: – Самое главное, чтобы не было войны. У меня даже внучки так говорят.

Соседи по палате с Какориным солидарны:

– Мир, конечно, нужен, но еще важно, чтобы в стране все нормализовалось. Вы посмотрите, у нас цены ползут вверх, а у пенсионеров пенсии копеечные. Сейчас правительство делает какие-то поблажки дальневосточникам, но это ненадолго. До очередных выборов…

У врача-кардиолога Татьяны Мельниковой и медсестры Светланы Алексеевой загаданное желание оказалось одним и тем же:

– Чтобы все были здоровы!

Действительно, о чем еще могут мечтать медицинские работники в новогоднюю ночь под бой кремлевских курантов? Только о здоровье. И пусть их пожелания сбудутся!

Фото Сергея КОЖИНА

Автор: Сергей КОЖИН