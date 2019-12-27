Светский союз Четыре премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны кинотеатров выходит исторический отечественный фильм «Союз Спасения», рассказывающий о восстании декабристов, аниме Хаяо Миядзаки «Ходячий замок», комедия «Холоп» и мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4».

«Союз Спасения» (12+)

Наши войска заняли Париж. Россия стала первой державой мира. Теперь все кажется возможным. Молодые победители, гвардейские офицеры, уверены, что равенство и свобода наступят – здесь и сейчас. Ради этого они готовы принести в жертву все: положение, богатство, любовь, жизнь… и саму страну.

Фильм от режиссера Андрея Кравчука, создателя таких картин, как «Адмиралъ», «Господа офицеры» и «Улицы разбитых фонарей 2», охватывает период российской истории с 1814-го до 1825 год. По его словам, в ленте не дается оценка восстанию декабристов, вместо этого рассказывается об их стремлениях, мечтах и судьбах.

«Ходячий замок» (6+)

Злая ведьма заточила 18-летнюю Софи в тело старухи. Девушка-бабушка бежит из города куда глаза глядят и встречает удивительный дом на ножках, где знакомится с могущественным волшебником Хаулом и демоном Кальцифером. Кальцифер должен служить Хаулу по договору, условия которого он не может разглашать. Девушка и демон решают помочь друг другу избавиться от злых чар.

В российских кинотеатрах продолжается ретроспектива фильмов Хаяо Миядзаки, великого мастера анимации, который вывел жанр аниме в мир большого искусства. И «Ходячий замок» – один из самых ярких, запоминающихся и сложных его проектов.

«Холоп» (12+)

Молодой мажор Гриша заигрался в красивую жизнь и решил, что ему все дозволено. Он натворил много дел, и теперь ему грозит тюрьма. Чтобы исправить своего сына, отчаявшийся отец-олигарх идет на крайние меры. Вместе со своим старинным другом-психологом он придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздается атмосфера России XIX века. Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое.

На самом деле над ним проводится изощренный психологический эксперимент – избалованного мажора превращают в обычного холопа Гришку, живущего в хлеву на территории барской усадьбы. Его окружают актеры, чья цель – изменить его жизнь и личность. За каждым его движением пристально следит команда психолога с помощью множества камер. Грише предстоит заново научиться общаться с людьми, ценить простые удовольствия, работать, а также обрести истинную любовь.

«Иван Царевич и Серый Волк 4» (6+)

Зима в этом году в Тридевятом царстве случилась особенно долгая и холодная. Прямо как в прошлом году. И как в позапрошлом. Но вот пришла весна. Точнее, почти пришла. С вьюгой, морозами и снегом. Как обычно. И совсем было загрустили наши герои – Иван, Василиса, Серый Волк и Царь-батюшка, если бы вместе с почти весной не пришла новость – в Трисемнадцатом царстве пройдет ежегодный всесказочный конкурс песни. В прошлом году там победил хомяк Жорж. А чей голос окажется круче на этот раз? Царь решил, что Тридевятое царство будет представлять Кот-ученый. Не один все же мультфильм прошли вместе, да и все равно он про книги забыл, орет, точнее, поет целыми днями на крышах, как и положено коту в марте. И, конечно, вся компания во главе с Иваном и Волком отправляется поддержать пушистого певца. Ведь свои нужны рядом. А то шоу-бизнес – настоящий серпентарий, и кто знает, какие темные силы стоят за коварными соперниками и их стремлением стать звездой.

Фото с сайта kinopoisk.ru

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ