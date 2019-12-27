Хоккей с мячом вернулся в Арсеньев Накануне спортсмены клуба «Восток» вернулись в Арсеньев после выездного турне по Восточной Сибири и ближайшие матчи проведут в родных стенах в рамках чемпионата России по хоккею с мячом в высшей лиге (восточной зоне).

Двукратный вице-чемпион двух последних первенств страны сейчас находится на непривычном для себя предпоследнем месте. Но так бывало и раньше. Наши земляки на выезде не всегда собирали очки, зато на домашнем льду громили всех подряд без разбора. И сразу же поднимались вверх по турнирной таблице.

28 и 29 декабря авиастроители примут у себя гостей из «Байкал-Энергии-2» из Иркутска. Прибайкальский клуб располагается на одну строчку выше приморцев. В случае двойной победы арсеньевцы поднимутся на пятое место, а иркутян отодвинут на шестую позицию.

Фото со страницы ВКонтакте ХК «Восток»

Автор: Отдел новостей «В»