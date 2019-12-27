«Приморочка» снова в борьбе Во Владивостоке на этой неделе стартовал четвертый круг чемпионата России по волейболу среди женщин в высшей лиге «А». Впервые в нынешнем сезоне наша «Приморочка» на домашнем паркете спорткомплекса «Олимпиец» принимает гостей из средней полосы России.

В этом раунде помимо дальневосточного клуба сразятся московский «Луч», «Тулица» из города оружейников, пряников и самоваров, а также курский «ЮЗГУ-Атом». Волею жребия нам в соперницы достались две последние команды, с каждой из которых состоятся по два поединка.

К этой серии игр команда из Владивостока подошла на седьмом месте. После двух первых кругов было еще хуже, но в предыдущем туре наши землячки на Урале одержали четыре победы подряд над «Уралочкой-2» и «Тюменью-ТюмГУ», что позволило им слегка подправить свое положение в турнирной таблице.

Во Владивостоке надо закрепить успех. «Приморочка» к этому готова. Приморские волейболистки хотят порадовать болельщиков хорошей игрой. У нас есть ротация практически на всех позициях. Выздоровела доигровщица Юлия Гильманова, недавно команду пополнила диагональная Александра Конорева. Равнозначные игроки есть на позициях связующих, либеро, доигровщиц, диагональных. Единственное, кого не хватает, так это центральных блокирующих – на этой позиции у нас всего три игрока.

В этом сезоне жесточайшая система розыгрыша чемпионата. В каждом туре проводятся четыре игры подряд без единого выходного – колоссальная нагрузка, как физическая, так и психологическая на спортсменок. При таких условиях надо иметь два равных состава, так как одни и те же игроки не могут одинаково хорошо сражаться четыре дня подряд. У нашего клуба такая возможность имеется. В отличие от соперниц.

Сегодня, 27 декабря, «Приморочка» сразится с курянками из «ЮЗГУ-Атом», а завтра встретится с «Тулицей». Вход для зрителей свободный.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Николай КУТЕНКИХ