«Моряков» разгромили «олени» из прошлого Владивостокский «Адмирал» с неимоверными усилиями завершает календарный год в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Чувствуется, что у спортсменов не осталось физических сил для оставшихся игр в осенне-зимней части сезона-2019.

Не забывайте, что на долю именно нашей команды выпали самые дальние перелеты, к тому же их больше, чем у клубов по ту сторону Урала.

А тут еще и перелом руки у вратаря Юсси Олкинуоры с неутешительным диагнозом на полуторамесячное лечение. Зато на время восстановления финского хоккеиста шанс получили Антон Красоткин и новый голкипер «Адмирала» Александр Трушков. Для них это вызов судьбы – выстоять под градом шайб в противостоянии с сильными соперниками и проявить себя в высшей хоккейной лиге.

Если честно, то пока не очень хорошо получается. После паузы на проведение Еврохоккейтура «Адмирал» уступил в трех матчах из четырех. Тылы прикрыты не самым лучшим образом. К тому же у нашей линии атаки пока не появилось второго дыхания. И если осенью у тренерского штаба дальневосточников головной болью была четвертая тройка нападения, то с выпадением из-за травмы центрального форварда Василия Стрельцова начались проблемы и в третьем атакующем звене. Элементарная замена одного спортсмена на другого здесь не помогает. Ребята месяцами, если не годами, нарабатывают на льду взаимопонимание.

Тому подтверждением стал поединок в начале недели на льду «Фетисов-арены». Во Владивосток приехало «Торпедо» из Нижегородской области.

Кстати, в его составе играют экс-«моряки» – защитник Антон Волченков и нападающий Дамир Жафяров. «Автозаводцы» гарантированно попадают в плей-офф западной конференции КХЛ, сейчас они с огромным отрывом от преследователей находятся на восьмой позиции. Но волжане не желают выходить в 1/8 финала с седьмого или восьмого места, чтобы не угодить под армейцев Москвы или Питера. Поэтому и собирают очки по сусекам. В том числе и на Дальнем Востоке. Во всяком случае, «морякам» они преподали наглядный урок.

…Первый гол в наши ворота влетел буквально на первой атаке гостей, через 34 секунды после стартового свистка. Нападающий «Торпедо» Антон Шенфильд в противоборстве у наших ворот упал на лед и уже лежа отправил шайбу в створ – 0:1.

«Моряки» ответили яростными атаками и на несколько минут зажали «оленей» (помните, на капотах старых «Волг» красовались фигурки благородных животных?) в своей зоне. К тому же хозяева получили большинство из-за нарушения правил гостями. Казалось, что еще чуть-чуть и наши земляки сравняют счет.

Однако вышло все наоборот. Волжане всего одной контратакой изменили ситуацию в матче. Канадский легионер и форвард «Торпедо» Тай Рэтти на 10-й минуте прорвался в центр нашей зоны и без обработки отправил шайбу мимо вратаря Антона Красоткина в угол ворот – 0:2.

После этого приморцы получили еще один шанс реализовать численное преимущество, но воодушевленные гости уверенно контролировали игру и четко оборонялись. Все попытки дальневосточников забить гол не приводили к успеху.

После перерыва «моряки» вновь захватили инициативу. Бросков по воротам соперника они опять сделали больше. Нижегородский вратарь Андерс Линдбек из Швеции останавливал все шайбы подряд. Торпедовцы отвечали редкими контратаками. В одной из них шайба влетела в наши ворота. Арбитры поначалу отменили гол, но тренерский штаб гостей настоял на видеопросмотре. После совещания в судейской кабинке взятие ворот засчитали – 0:3.

Наши земляки не пали духом. Волны атак накрывали волжан. Приморцев не остановило даже удаление в собственных рядах. Четверо парней на льду билось и за того парня на скамейке штрафников. Однако судьи зафиксировали еще одно нарушение правил у «Адмирала». И вот дальневосточников уже трое на площадке. Однако «моряки» выдержали.

В начале третьего периода «Адмирал» опять остался в меньшинстве. «Олени» сумели реализовать свое численное преимущество. Защитник волжан Михаил Орлов с подачи коллеги по команде форварда Артема Аляева сделал счет 0:4.

Прошло всего 40 секунд, и нападающий «Торпедо» Михаил Смолин довел счет до разгромного – 0:5.

Наставник «Адмирала» Сергей Светлов был вынужден заменить Антона Красоткина на новичка «моряков», несколько дней назад выкупленного у московского «Спартака», молодого вратаря Александра Трушкова.

Остаток периода 23-летний голкипер выстоял всухую. Забитых шайб в этом матче больше не было. Хотя «моряки» и старались забросить гол престижа. В одном из бросков шайба даже попала в верхнюю перекладину. Но не больше.

Поражение. Тем не менее и после него приморцам удалось сохранить восьмое место в восточной конференции КХЛ. В их копилке на тот момент имелось 44 очка после 38 игр (на две-три встречи меньше, чем у их ближайших преследователей).

– Прежде всего хотелось бы сказать пару слов болельщикам, извиниться за то, что у нас игра не получилась, – сказал на итоговой пресс-конференции главный тренер ХК «Адмирал» Сергей Светлов. – С соперником не справились – не хватило эмоциональности, чтобы перебороть торпедовцев и довести игру хотя бы до овертайма. Были эпизоды, и неплохие. Но в целом игра была пустоватой с нашей стороны – ни одного реального голевого момента. В чем причина – будем разбираться. Я поговорил с командой в раздевалке, все очень больно отреагировали на игру и ее результат. Уверен, что следующая игра будет совсем другая.

Поверим на слово главному тренеру «Адмирала».

Кстати, последний матч в уходящем году «моряки» проведут также в родных стенах против хабаровского «Амура». Игра состоится в воскресенье, 29 декабря. Вот уж где точно будет плавиться лед от схватки в дальневосточном дерби. И если наши географические соседи на плей-офф уже не претендуют, то нашим землякам очки нужны как воздух.

Фото с сайта ХК «Адмирал»

Автор: Николай КУТЕНКИХ