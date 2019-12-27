Ключи от 23 квартир уже вручили новоселам Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, городские власти приобрели в этом году 27 благоустроенных квартир в различных районах Владивостока. Ключи от 23 квартир уже вручили новоселам, четыре квартиры готовятся к передаче.

На эти цели из краевого бюджета было выделено более 94 млн рублей. Как уточнили в пресс-службе мэрии, в этом году администрация города впервые провела такую работу. С 1 января 2019 года полномочия по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были переданы от краевой администрации муниципалитетам. В мэрии Владивостока сразу приступили к реализации программы.

В первую очередь необходимо было найти на рынке необходимое количество квартир. По закону все они должны были быть не меньше 30 квадратных метров, обеспечены теплом и светом, находиться не в удаленных районах города. Оговаривалась и стоимость жилья: она должна была быть в пределах 3,5 млн рублей, именно эту сумму утвердили депутаты городской думы.

«С этой целью было проведено несколько электронных аукционов, участниками которых могли быть все владельцы недвижимости, – рассказывает начальник управления по учету и распределению жилой площади Андрей Цуренко. – В итоге в первом полугодии на вторичном рынке приобрели 23 квартиры, во втором полугодии – еще четыре».

Это одно- и двухкомнатные жилые помещения со всеми удобствами. Их новыми владельцами стали юноши и девушки различных возрастов, большинство из которых являются студентами. Квартиры переданы им по договору специализированого найма, а списки нуждающихся формируют в краевом департаменте образования и науки.

По словам Андрея Цуренко, работа по приобретению жилья продолжится и в 2020 году. Рассматривается вопрос о распределении квартир не только на вторичном рынке, но и в новостройках.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В »