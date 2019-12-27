Новогоднее настроение начинается с территории Во Владивостоке подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление школ и детсадов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этом году 47 учреждений образования города подали заявки на участие в конкурсе. Традиционно первыми к Новому году в городе наряжаются именно школы и детские сады.

Профессиональный смотр, который в преддверии праздников объявляет управление образования, лишь подстегивает азарт педагогических коллективов нарядно украсить не только группы и учебные классы, но и фасады своих зданий и прилегающие территории.

«Педагогические коллективы творчески и с душой подошли к созданию праздничной атмосферы в своих учреждениях. Всех участников конкурса мы оценивали по нескольким ключевым моментам: оригинальность и художественная выразительность оформления, наличие гармонии в цветовом решении всех украшений, количество светотехнических элементов, которые были использованы в работе и их безопасность, наличие новогодней атрибутики на прилегающей территории», – поясняют специалисты управления образования.

В итоге среди дошкольных учреждений Владивостока тройка лучших выглядит так: на первом месте – детский сад № 158, на втором – детский сад № 169, на третьем – детский сад № 162. В номинации «Лучшее праздничное оформление муниципального общеобразовательного учреждения и учреждения дополнительного образования» первое место жюри конкурса присудило коллективу школы № 72, второе – Центру развития творчества детей и юношества Владивостока, третье отдано Детско-юношескому центру имени Баневура.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»