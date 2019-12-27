В фокусе – клиент и «цифра» Уходящий год был непростой и для всей экономики региона, и для банковского бизнеса. Чем был интересен 2019-й с точки зрения финансов и каковы перспективы 2020-го, рассказал «В» управляющий ВТБ в Приморском крае Александр Вялков.

Сделали год за 9 месяцев

– Один из основных параметров работы банка – динамика привлеченных средств и выданных займов. Можно ли уже подвести финансовые итоги деятельности ВТБ в Приморье за прошедшие 9 месяцев в цифрах; что было в планах, что уже удалось выполнить и какие цифры стали самыми показательными с точки зрения эффективности работы ВТБ в крае?

– План, рассчитанный на год, ВТБ в Приморье практически уже выполнил, – отметил Александр Вялков. – В начале 2019-го наметили, что кредитный портфель по итогам года составит 85 млрд рублей, а портфель привлечения – 100 млрд рублей. По итогам 9 месяцев кредитный портфель уже достиг 84,2 млрд рублей, депозитный – 98,9 млрд рублей. Прирост составил 21% и 18% соответственно.

В уходящем году обсуждались мнения экспертов о снижении активности предприятий среднего и малого бизнеса (СМБ). Но конкретно в Приморье этот сегмент в ВТБ показал рост – кредитный портфель увеличился на 13% и составил 27,8 млрд руб. Это хороший показатель, и мы видим все предпосылки к его дальнейшему росту.

– Услуги по кредитованию СМБ предлагают многие банки. Чем ВТБ в Приморском крае привлекает предпринимателей региона?

– В первую очередь мы выстраиваем партнерские отношения с клиентом независимо от формата предприятия – малый это, средний или крупный бизнес. Мы не «продаем» финансовую услугу, а помогаем найти оптимальные пути решения финансовых задач. Подходим очень деликатно, работаем точечно и предметно.

За каждым предпринимателем, компанией мы закрепляем менеджера, к которому может обратиться любой руководитель предприятия, чтобы оперативно решить финансовые вопросы. Такая коммуникация всегда полезна. Сегодня ВТБ не только поможет эффективно пользоваться всеми банковскими услугами, но и подскажет, как развивать бизнес. На наш взгляд, это и есть пример продуктивной интеграции предпринимателя и банка. Принятая недавно новая стратегия ВТБ делает ставку именно на клиентоцентричный подход.

Объединились и ушли в «цифру»

– Какие ключевые цели ставит перед собой ВТБ, как их реализация отразится или уже сказывается на клиентах банка, в том числе в нашем регионе?

– Новая стратегия ставит перед нами цель стать для клиентов банком первого выбора. Это невероятно сложная и амбициозная задача. Большой шаг в этом направлении уже сделан – объединив ВТБ и экс-ВТБ24, мы предоставляем услуги универсального банка. Теперь предстоит обеспечить лидирующие позиции по качеству сервиса и удобству обслуживания.

В числе первоочередных задач – активное развитие цифровых коммуникаций с клиентом. Мы стараемся максимально перевести все в «цифру», чтобы люди могли взаимодействовать с банком дистанционно, физически не посещая офис. В онлайн-формате уже сейчас можно выполнить большое число операций, связанных с размещением депозита, получением кредита, совершением денежного перевода, и других.

Такими сервисами банка стали пользоваться многие клиенты. Приведу наглядный пример: полтора года назад офис на Светланской, 13, где мы с вами сейчас беседуем, посещали порядка 800 человек в день. Сегодня его посещают примерно 350–400 человек – остальные операции перешли в онлайн. Люди выбирают, как им удобнее.

Если учесть, что у ВТБ в Приморье более 170 тысяч активных клиентов-физлиц, то переход половины из них в такой формат – это внушительный показатель.

– Уход в цифру не приводит к физическому сокращению отделений?

– В Приморье остаются 17 офисов ВТБ. Сегодня клиенты по-прежнему обращаются в банк за профессиональными консультациями финансовых менеджеров. Личное общение востребовано как у физических, так и у юридических лиц.

Переход же на дистанционные сервисы позволяет в том числе перейти к использованию безбумажной технологии. При оформлении операций в отделениях клиенты заверяют документы электронной подписью в мобильном банке. Этот процесс заметно экономит время и вносит вклад в заботу об экологии.

СМБ показывает динамичный рост

– Насколько ВТБ в Приморье интегрирован в экономику региона?

– В Приморье реализуется немало проектов при поддержке ВТБ. Один из них – в ТОР «Большой Камень», где АО «Рыболовецкий колхоз «Новый Мир» построило огромный завод по переработке минтая – в конце ноября состоялся тестовый запуск оборудования. Это одно из крупнейших рыбоперерабатывающих предприятий в регионе, рассчитанное на 110 и более тонн готовой продукции в сутки. Проект, на реализацию которого затрачены миллиарды рублей, важен и с социальной точки зрения – новое производство создаст тысячи рабочих мест, в краевой бюджет будут поступать налоги. Завод построен при полной финансовой поддержке ВТБ. И таких важных для региональной экономики проектов у нас в Приморье достаточно много.

– Растет ли количество малых и средних компаний в Приморье, в каких отраслях они развиваются, какие суммы сейчас берут в кредит и на что?

– Средний бизнес в Приморье – это преимущественно предприятия рыбодобывающей и перерабатывающей отрасли нашего края. На свое развитие, инновации и модернизацию производства они берут суммы от ста миллионов до десятков миллиардов рублей.

Малые компании работают в основном в сфере услуг и торговли. Это бытовой, авторемонтный, строительный сервис, магазины, пекарни, кафе. На развитие и поддержку своего дела берут кредиты в пределах 15 млн рублей. Цифра стабильна на протяжении уже ряда лет.

Отмечу тенденцию последних лет: компании среднего бизнеса заметно увеличили объемы займов. Потребность в росте финансирования мы связываем с развитием экономики в регионе, поскольку компании привлекают средства не на покрытие текущих расходов, а именно на инвестиционные цели. Например, мы видим рост финансовых запросов от предприятий рыбохозяйственной сферы, транспортно-логистической и нефтегазовой.

Приморцы выбирают ипотеку

– А растет ли спрос приморцев на кредиты? На что больше всего занимают жители региона?

– Мы уже отмечали, что общий кредитный портфель ВТБ Приморье заметно вырос. Так вот, основную долю этого роста обеспечили именно займы населению: за январь – сентябрь 2019 года их объем увеличился на треть и составил 46,1 млрд рублей. Большая часть кредитов приходится на ипотеку – 26,8 млрд рублей. В 2019 году этот рынок в Приморье хорошо «подогрело» снижение ключевой ставки, которое повлекло понижение ставок по жилищным кредитам.

– Каковы перспективы вкладов в национальной и в иностранной валюте, в частности?

– Доходность депозитов снижается, но при этом у населения они остаются весьма востребованным банковским продуктом. За девять месяцев этого года объем привлеченных средств граждан ВТБ в Приморье вырос на 35 процентов и достиг 68,5 млрд рублей.

Особенностью приграничного региона является то, что мы фиксируем чуть большую, чем в среднем по стране, долю депозитов в иностранной валюте. Но даже в этом случае мы отмечаем тенденцию по сокращению объема сбережений граждан в долларах и евро и повышенный интерес населения к рублевым вкладам.

Кроме того, в нашем регионе популярен юань. Количество вкладов приморцев в валюте КНР не очень большое, но по объему их суммы достаточно внушительны.

– Есть ли альтернатива вкладам, насколько востребованы такие продукты?

– Вклады в большей степени являются инструментом сбережения, а вот для получения дохода стоит использовать инвестиционные продукты. Отмечу, что приморцы уже активно осваивают эти банковские инструменты. Например, индивидуальные инвестиционные счета, накопительное и инвестиционное страхование жизни, акции, причем не только рисковые, но и безрисковые, облигации федерального займа с фиксированной доходностью. Немало наших клиентов пользуются такой услугой ВТБ, как брокерское обслуживание операций с ценными бумагами на фондовом рынке. Кроме того, у нас есть отличное мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции», которое дает доступ к более чем 5000 инструментов для инвестиций.

Сегодня доля инвестпродуктов в общей депозитной базе ВТБ в Приморском крае составляет свыше 17 процентов, а это 12 млрд рублей. И спрос на банковские инвестиционные продукты будет расти и дальше.

Автор: Татьяна ЯРМОЛЕНКО