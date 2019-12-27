Работу «Веры» проверили надзорные органы Соблюдение экологических норм работы угольного терминала «Порт «Вера» в Шкотовском районе внепланово проверили прокуратура, Росприроднадзор и Роспотребнадзор, сообщили в пресс-службе края.

Поводом для внеочередной проверки послужили обращения приморцев и появившаяся в СМИ информация об угольной пыли вблизи порта. В ходе системного мониторинга установлены факты возможного пыления при перевалке угля в Порту «Вера».

По словам и.о. находкинского транспортного прокурора Ивана Ковалева, в ходе проверки отобраны пробы воздуха и воды в районе угольного терминала.

«Привлечена специализированная лаборатория для контроля и фиксации проб воздуха на предмет выявления предельно допустимых концентраций. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования в отношении компании-стивидора», – пояснил Иван Ковалев.

Отмечается, что в зависимости от результатов проверки не исключена и приостановка деятельности предприятия.

Напомним, что в начале декабря была приостановлена деятельность компании «Порт Восточные ворота – Приморский завод» в Находке до устранения всех нарушений экологических норм.

Как подчеркнул директор краевого департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Игорь Степаненко, в настоящее время стивидорные компании региона выполняют план по модернизации своих производств – устанавливают снегогенераторные пушки, закрытые вагоноопрокидыватели и транспортерные линии, очистные сооружения для сточных вод. Всего уже выполнено мероприятий более чем на 2 миллиарда рублей.

Автор: Отдел новостей «В»