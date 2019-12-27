На погашение долгов за воду дали три месяца В ноябрьских квитанциях жители около трети владивостокских домов получили перерасчет за горячую воду за 2017 год. Речь идет о домах, получающих горячую воду через центральные тепловые пункты (ЦТП), обслуживаемые Владивостокским предприятием электрических сетей (ВПЭС).

Дело в том, что в 2017 году были расторгнуты договорные отношения между АО «Дальневосточная генерирующая компания» и КГУП «Приморский водоканал», пояснили в краевом ведомстве. И в течение 2017 года Примводоканал находился в стадии судебных разбирательств: кто должен оплачивать используемую ДГК воду – сама ресурсоснабжающая организация или все-таки ВПЭС. Соответственно, начиная с 2017 года Примводоканал не брал с ДГК плату за холодную воду. А та, в свою очередь, не выставляла счет своим потребителям.

В сентябре 2017 года ДГК сделала перерасчет: энергетики вернули потребителям все оплаченные ими деньги за ГВС (за холодную воду и за ее нагрев) и выставили в квитанциях сумму только за услугу подогрева.

В последующие месяцы 2017 года ДГК выставляла потребителям счета исключительно за нагрев холодной воды, а вот холодная вода осталась неоплаченной.

И только в 2019 году решением Арбитражного суда Приморского края была разрешена спорная ситуация. Судом определено, что АО «ДГК» обязано собирать плату с потребителей за горячее водоснабжение, в том числе по домам, подключенным к ЦТП. ДГК была обязана выставить потребителям плату за холодную воду в составе ГВС за весь 2017 год. Сумма отражена в графе «перерасчет» в квитанциях за ноябрь 2019 года. Начисление произведено по тарифу, действующему в 2017 году.

– Примводоканал не выставлял счета за холодную воду в составе ГВС в адрес ДГК в 2017 году, – утверждают в пресс-службе энергокомпании. – Все действия АО «ДГК» по данному вопросу производятся строго в соответствии с законодательством РФ.

Напомним, что для горожан, получивших квитанцию с перерасчетом, действует рассрочка платежа (за ГВС 2017 года) в три месяца.

Фото Любови БЕРЧАНСКОЙ

Автор: Лика ТКАЧЕНКО