Более 1 миллиарда рублей направили на ликвидацию ЧС в Приморье в 2019 году Сегодня, 27 декабря, в стране отмечают День спасателя России. Накануне в администрации края подвели итоги деятельности приморских спасателей в 2019 году.

Как сообщили в пресс-службе региона, в крае с начала года произошло 11 чрезвычайных ситуаций, в том числе шесть – техногенного характера, три – природного и две – биолого-социального. Во время происшествий пострадало 36 тысяч человек, общий объем материального ущерба составил более 2,5 миллиарда рублей.

Наиболее характерными для Приморья чрезвычайными ситуациями, как и прежде, остаются наводнения и лесные пожары. Так, в течение года в зоне подтопления оказались 47 населенных пунктов из 17 муниципальных образований. Для оперативного оказания помощи пострадавшим в крае сформировали спасательные бригады общей численностью 1500 человек, 459 единиц техники и 41 плавательное средство.

На ликвидацию чрезвычайных ситуаций в крае было направлено в общей сложности более 1 миллиарда рублей.

157 миллионов пошли на выплату материальной помощи пострадавшим, 405 миллионов – в качестве компенсаций за потерю сельскохозяйственного урожая, в 243 миллиона обошлась расчистка русел рек, которая продолжается и в настоящее время. Стоимость восстановительных работ транспортной инфраструктуры составляет 173 миллиона рублей.

Фото с сайта vk.com/mchspk

Автор: Отдел новостей «В»