Знание истории города поощряли конфетами. Сделанными в Приморье Новый гастрономический фестиваль открылся в столице ДФО

Площадкой для праздника вкуса – проекта «Сделано в Приморье» – стала площадь между улицами Адмирала Фокина и Семеновской. И она уже наполнилась новогодней атмосферой.

Праздничное настроение создают артисты, выступающие на импровизированной сцене. Уютные, словно пряничные торговые домики, так и манят гостей и жителей Владивостока к их прилавкам. На выбор покупателей представлен самый ходовой товар, причем только приморский. Именно в этом особенность нового зимнего фестиваля, подчеркивает врио вице-губернатора края Константин Шестаков.

«Проект «Сделано в Приморье» прежде всего направлен на поддержку приморских производителей, – подчеркивает он. – В его рамках пройдет множество самых разных мероприятий. Это хорошая возможность для наших производителей не только показать свои товары, но и еще стать местом постоянного притяжения туристов».

«Приморский шоколад, морские деликатесы, мед уже давно стали брендами, которые горожане хорошо знают и любят. Цель этого фестиваля – открыть для наших жителей и гостей Владивостока новые вкусы приморских продуктов. Думаю, что сейчас самое время для такого фестиваля в городе. С каждым днем все ближе Новый год. А этот праздник просто немыслим без угощений», – обратился к горожанам глава Владивостока Олег Гуменюк.

Для продвижения продукции местных производителей на фестивале будут проводить мастер-классы, дегустации и конкурсы с призами от местных компаний, сообщили в пресс-службе мэрии. Тон задали производители сладостей. Пришедшим на открытие фестиваля горожанам предложили вспомнить историю Владивостока и ответить на несколько вопросов. За точные ответы вручали конфеты, сделанные в Приморье.

«Какая хорошая идея – организовать во Владивостоке такой фестиваль. Мы всегда на семейный стол выбираем именно наши продукты. Очень удобно, что сейчас купим их в одном месте. И то, что организаторы подумали о детях, тоже отлично. Пока родители будут покупать, ребятня сможет поучиться чему-то новому на мастер-классах», – делится жительница Владивостока Екатерина.

С наступлением вечера мерцающие огни гирлянд добавят волшебства фестивальной территории. Гастрономический зимний праздник продлится до 20 января. Он будет работать ежедневно с 10 до 19 часов. За это время все желающие смогут оценить на вкус товары, сделанные в Приморье.

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»