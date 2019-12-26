Возьмет вас в плен Геннадий Кунгуров Выставка графики известного приморского художника Геннадия Кунгурова «В плену воображений» открылась в галерее современного искусства «Арка» (16+).

– Геннадий Кунгуров – известный российский художник, который за долгие годы творчества выработал индивидуальный узнаваемый художественный язык, полюбившийся зрителям и вызывающий уважение у коллег, – говорит Вера Глазкова, владелица галереи «Арка». – Он замечательный живописец, удивительный театральный художник, опытный преподаватель и подлинный виртуоз, превосходно владеющий техникой создания гравюры. В его произведениях ощущаются тонкое понимание образов, умение почувствовать красоту и поэзию даже неприметных уголков природы, «тихих» характеров, неоднозначных событий. В эстампах художник часто прибегает к активным контрастам для придания большей выразительности всей композиции. В очень тонко построенном ритме линий порой угадывается декоративность, подчеркивающая свободное и разнообразное владение ремеслом.

На выставке «В плену воображений» зритель увидит в том числе новые графические листы, которые стали продолжением серии, посвященной любовной лирике Японии, очаровавшей художника много лет назад. Отношения мужчины и женщины проходят разные этапы. Есть время для вдыхания манящих ароматов, есть для тотального обнажения без тени стыда, есть для нежности и резкости. Геннадий умеет мастерски отразить нюансы настроений в работах, которые, на самом деле, требуют кропотливого труда, абсолютной концентрации и полной сосредоточенности.

Искусство Геннадия Кунгурова – удивительный мир чувств и эмоций, которые таятся за черно-белыми линиями, соотношениями теней, воздуха и пространства бумаги.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»