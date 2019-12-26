А искусство по краям… Поговорить об искусстве – и не только – приглашает Приморское отделение Союза художников России всех желающих. 27 декабря в выставочных залах СХ пройдет конференция в формате дискуссии под названием «Искусство по краям» (16+).

Художники, искусствоведы и те, кто интересуется художественным процессом, обсудят темы взаимоотношений художника и частной галереи, художественной критики, формирования молодых художников в современном социуме, методов продвижения искусства как коммерческого предложения. Инициатор дискуссии известный приморский художник Алексей Филатов.

– При всем обилии просветительских лекций дискуссионных встреч сегодня во Владивостоке практически не происходит, – говорит искусствовед Ольга Зотова. – Между тем вопросы развития искусства сегодня отнюдь не узко специфическая тема. Художник становится той единицей, вокруг которой формируется пространство коллекционеров и современных музейных экспозиций. Также художники современных направлений, таких как стрит-арт, влияют на облик городской среды.

Не случайно мы назвали встречу «Искусство по краям». В нем фигурирует край не только как географическая местность, где работают художники, но и как символ остроты темы.

В дискуссии примут участие директор галереи «Арка» Вера Глазкова, директор «Артэтажа» Александр Городний, искусствоведы Ольга Зотова, Юлия Климко, Павел Шугуров. Начало в 15.30.

Автор: Отдел новостей «В»