Красная рыба стала дешевле. В опте в оптовом сегменте внутреннего рынка цены на мороженую рыбу демонстрировали разнонаправленную динамику, сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

По данным мониторинга ведомства, за прошедшую неделю в Дальневосточном регионе отмечались слабые продажи на фоне значительных запасов на холодильниках. Все это способствовало снижению оптовых цен на мороженую горбушу, кижуч, кету и нерку. Несмотря на приближающиеся праздники – Новый год и Рождество, когда деликатесные продукты традиционно дорожают, горбуша подешевела на 1,9 % – до 106 рублей, кета на 1,5 % – до 195 рублей, нерка на 2,3 % – до 430 рублей за килограмм. Цены на другие виды мороженой рыбы не изменились.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»