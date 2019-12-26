Дальполиметалл обещает миллион тонн Рост объема промышленного производства в Приморье в этом году составит 8–10 %, уверены в пресс-службе региона.

Отмечается, что этих показателей удастся достичь благодаря выполнению заказа Арсеньевской авиационной компанией «Прогресс» и увеличением производства комбината «Дальполиметалл».

Как уточнили в краевом департаменте промышленности, за 11 месяцев дальнегорским предприятием добыто и переработано 900 тысяч тонн руды и до конца года объемы достигнут миллиона тонн. Таких показателей комбинат не достигал с 1992 года.

«Дальполиметалл» выпускает свинцовые и цинковые концентраты, основной объем которых отправляется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году потребителям планируется отгрузить на 21 % больше продукции, чем в 2018-м», – подчеркнули в ведомстве.

Фото с сайта primorsky.ru

Автор: Отдел экономики «В»