Поток авиапассажиров бьет рекорд Международный аэропорт Владивосток впервые за всю историю обслужил три миллиона пассажиров в течение календарного года, сообщили в пресс-службе аэропорта. Этого важного показателя МАВ удалось достичь первому среди аэропортов Дальнего Востока.

Юбилейному пассажиру сообщили приятную новость во время регистрации на рейс – обладательница счастливого билета отправлялась в Иркутск. Почетного пассажира поздравили представители аэропорта и авиакомпании и вручили памятные подарки – сувенирную продукцию, сертификат на посещение зала повышенной комфортности и право на бесплатный перелет в любой город России.

По итогам 10 месяцев уходящего года пассажиропоток превысил этот показатель за весь 2018 год, когда было обслужено 2,634 млн человек. С января по ноябрь более чем на 70 % увеличился рост на японском направлении, пассажиропоток с китайской столицей увеличился больше чем на треть, а на направлениях Юго-Восточной Азии возрос почти на четверть.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»