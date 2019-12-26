Ставки падают. Но не ниже инфляции Банк России определил базовый уровень доходности рублевых вкладов на январь 2020 года. Показатели, служащие ориентиром на январь, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших две трети общего объема вкладов населения РФ на 1 декабря 2019 года.

По сравнению с декабрем доходность рублевых депозитов снизилась на 0,118–0,364 процентного пункта. Минимальным было снижение средней ставки по вкладам, привлекаемым на срок от трех месяцев до полугода, максимальным – по наиболее долгосрочным вкладам – на сроки свыше года, отмечает Banki.ru.

Банк России с начала этого года по 1 декабря четыре раза снижал ключевую ставку. В июне, июле и сентябре регулятор отнимал от ставки по 0,25 п.п., а в конце октября уменьшил ее сразу на 0,5 п.п. Начиная с 16 декабря ставка понижена еще на 0,25 п.п. – до текущего уровня 6,25 % годовых. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.

При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина в своем заявлении по итогам заседания совета директоров регулятора 13 декабря подчеркнула, что ставки по депозитам выше инфляции, что поддерживает привлекательность сбережений в таком виде. В опубликованном несколькими днями позже выпуске обзора «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» Банк России писал, что «можно ожидать некоторого замедления коррекции вниз ставок по депозитам за счет конкуренции банков за вкладчиков, которая выражается во введении характерных для IV квартала сезонных вкладов на привлекательных условиях и тем самым несколько сдерживающей понижение ставок на срок до одного года».

Фото из архива «В»

Автор: Отдел новостей «В »