Трудовой семестр провели на рыбопереработке, в больницах, заповедниках и вагонном депо Студенческие отряды Приморья планируют трудоустроить 1200 человек в 2020 году, на 300 человек больше, чем в уходящем году, сообщили в администрации края со ссылкой на данные председателя правления Приморского регионального отделения «Российских студенческих отрядов» Романа Гритченко.

По его словам, набор на летний трудовой семестр 2019 года проводился в высших и средних специальных учебных заведениях края. По каждому направлению работы подготовка велась в течение года.

«В этом году стройотряды отработали на межрегиональной студенческой стройке «Звезда» и на острове Шикотан. Также ребята приняли участие в благоустройстве Владивостока. Студенческие педагогические отряды работали в 31 детском оздоровительном лагере и лагерях дневного пребывания. Бойцы из студенческих отрядов проводников трудились в пассажирском вагонном депо Владивостока. Путинные отряды работали на рыбообрабатывающих предприятиях Сахалинской области и Камчатского края. Ребята из медицинского отряда попробовали себя в качестве младшего и среднего медперсонала в детских оздоровительных лагерях Приморья, в краевых больницах и поликлиниках. Студенческий сервисный отряд был привлечен для работы в детских оздоровительных лагерях в качестве обслуживающего персонала, а представители студенческих экологических отрядов работали озеленителями в детском лагере «Юность», Лазовском природном заповеднике имени Капланова и Сихотэ-Алинском природном биосферном заповеднике имени Абрамова», – перечислил Роман Гритченко.

Фото из архива «В»

Автор: Отдел новостей «В»