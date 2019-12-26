Выезжают на встречку и разговаривают по телефону во время движения С начала 2019 года на территории Владивостока зарегистрированы 43 ДТП с участием маршрутных автобусов, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

Чаще всего водители пассажирских автобусов допускают такие нарушения, как выезд на полосу встречного движения, несоблюдение правил маневрирования, перевозки людей, непредоставление преимущества в движении пешеходам. Так, водители автобусов в этом году совершили шесть наездов на пешеходов, допустили 19 случаев падения пассажиров в салоне транспортного средства.

Также в ходе проверок сотрудники Госавтоинспекции нередко выявляют факты использования водителями пассажирских автобусов мобильных телефонов, эксплуатации технически неисправных транспортных средств.

ГИБДД призывает граждан, ставших свидетелями нарушения, допущенного водителем маршрутного автобуса или иным участником дорожного движения, сообщать об этом в дежурную часть по телефонам: 249-09-21; 249-08-56.

Фото пресс–службы ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку

Автор: Отдел новостей «В »