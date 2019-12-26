Реформа подготовки водителей: на дорогу учеников не выпускать Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое меняет систему сдачи экзамена на водительское удостоверение.

Как сообщает портал «РБК», журналистам газеты «Коммерсантъ» стало известно, что часть реформы запустят уже в январе, после публикации документа в официальном издании.

Новые правила предусматривают, в частности, запрет на обучение вождению на магистралях. Кроме того, будет введен получасовой практический экзамен, в ходе которого проверяющий сначала проверит базовые навыки вождения (старт, движение на подъеме, параллельная парковка), а затем отправится с учеником на дороги города. При этом сдающий не будет знать, на каких именно улицах будет проходить экзамен.

Также в соответствии с реформой гражданин, лишенный прав за нарушение ПДД, не сможет вернуть их, если у него останется задолженность по штрафам.

Указывается, что полностью изменить регламент подготовки водителей в автошколах планируется до октября.

Ранее в ГИБДД говорили и о некоторых других изменениях, напоминает издание. Например, речь шла об увеличении числа вопросов на теоретическом экзамене за счет заданий, связанных с правилами безопасного движения.

Сегодня в теоретическом экзамене есть два комплекта задач на категории AB и CD, всего в них по 800 вопросов, а в каждом экзаменационном билете по 20 вопросов. Замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков заявлял, что исходя из категории прав количество вопросов в билете увеличится с 20 до 50.

Фото из архива «В»

Автор: Отдел новостей «В»