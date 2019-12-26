Уходу за инвалидами обучат на специальных курсах Около 140 приморцев – потенциальных получателей новой социальной выплаты уже прошли обучение навыкам ухода за тяжелобольными людьми, сообщили в пресс-службе региона.

Данные о них внесены в реестр и будут использоваться специалистами при оформлении меры социальной поддержки. Размер выплаты составит 12758 рублей в 2020 году.

Восьмичасовые курсы организуют при Школе реабилитации, которая работает во всех филиалах Приморского центра социального обслуживания населения. Планируется, что до конца года здесь пройдут обучение более 200 человек. Записаться на бесплатное обучение можно по телефону 8(423) 231-99-45.

Специальные обучающие курсы – одно из обязательных условий для получения ежемесячной выплаты гражданами, ухаживающими на дому за инвалидами I группы. Это люди трудоспособного возраста от 18 до 65 лет, которые вместо трудовой деятельности или обучения в образовательных организациях выбрали уход за инвалидом I группы.

«Законом предусмотрено, что обучающиеся на курсах не являются пенсионерами, не имеют инвалидности», – уточнили в краевом департаменте труда и социального развития.

В департаменте принято решение, что для удобства получателей заявления на новую меру социальной поддержки можно будет подать в одном из филиалов Приморского центра социального обслуживания населения. Там же, где проходят обучающие курсы.

К заявлению необходимо представить документы:

– справку о наличии судимости (выдается органами внутренних дел РФ);

– справки из наркологического и психоневрологического диспансеров;

– справку от врача-фтизиатра.

Фото с сайта primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В »