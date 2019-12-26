Электробус «заправили» за 20 минут Во Владивостоке прошла тестовая подзарядка первого электробуса, закупленного городскими властями.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, эта непростая техническая процедура состоялась под контролем специалистов научно-производственного предприятия «Энергия» (г. Москва), которые завершили монтаж ультрабыстрой зарядной станции на улице Новоивановской (р-н Луговой).

Для тестирования аппаратуры электробус своим ходом прибыл из троллейбусного депо на Иртышской. За рулем – самый опытный водитель ОАО «Электрический транспорт» Андрей Исаков, за плечами которого более 30 лет стажа.

Как уточнили в управлении транспорта, процедура зарядки длилась чуть более 20 минут, затем электробус вернулся в депо.

«Пока говорить о выходе электробусов на маршрут преждевременно, – отметил начальник управления транспорта Александр Иванов. – На линию их выпустим только после того, как к этому будут полностью готовы и техника, и обслуживающий электробусы персонал. Пока процесс идет успешно, и считаем прибытие этого современного, экологически чистого транспорта во Владивосток настоящим новогодним подарком всем горожанам».

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ/vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»