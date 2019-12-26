Дворовый хоккей набирает команды В администрации краевого центра продолжается прием заявок на участие в турнире по дворовому хоккею.

Напомним, как уже писал «В», соревнования среди любительских команд в краевой столице пройдут с 11 января по 16 февраля. Прием заявок завершится 29 декабря, уточнили в пресс-службе мэрии.

Как сообщили в городском управлении развития физической культуры и массового спорта, на участие в турнире уже заявились три команды. Это неоднократные участники соревнований – «Феникс» и «Реактор» и новая команда «Снежные львы».

Для участия в турнире необходимо отправить заявку на электронную почту sport_vladivostok@mail.ru с пометкой «Заявка на турнир по хоккею». Мандатная комиссия пройдет 30 декабря в 17.00 в управлении физической культуры и массового спорта администрации Владивостока (Партизанский проспект, 13а). При прохождении комиссии участникам необходимо представить заявочный лист команды в двух экземплярах, паспорт и его ксерокопию, а также оригинал и копию страхового полиса от несчастного случая. Хоккеисты, не включенные в заявку, не могут выступать за команду. После прохождения мандатной комиссии изменения и дополнения в заявки не допускаются.

Отметим, что турнир по дворовому хоккею будет проходить на муниципальных открытых хоккейных коробках и крытых ледовых площадках. Конкретные места проведения игр объявят позднее.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»