Все люди – дети. Только они об этом не знают… В Приморской краевой филармонии юных посетителей все каникулы ждут детские новогодние программы – яркие и разнообразные.

Так, 4 января малышей приглашает в гости Дюймовочка. Историю чудесной девочки и ее приключений расскажут солисты филармонии (0+).

5 января ребятам покажут музыкально-развлекательную, интерактивную программу «Денискины рассказы» (6+).

Рассказы Виктора Драгунского и в современных детях вызывают живое участие, настолько точно он передает яркую, наивную, эмоциональную речь ребенка. Все люди – дети. Ну, в крайнем случае – почти все. Только они об этом не знают. Истории от лица мальчика по имени Денис коротенькие и поучительные: одни очень милые и трогательные, другие смешные и занимательные. В постановке использованы рассказы «Девочка на шаре», «Бы…», «Что я люблю». Все истории со своей изюминкой и заставляют вернуться в детство, рассказали в филармонии.

Перед каждой программой для юных зрителей – хороводы и танцы под новогодней елкой.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»