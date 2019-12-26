Горожан призывают сдавать использованные шины на утилизацию Дорожные службы Владивостока вновь вышли на уборку свалок из старых автопокрышек. В числе адресов, где на днях наводили порядок, улицы Жигура, Днепровская, Тухачевского, Яблочкова, Стрелковая, Иртышская и Героев «Варяга», сообщили в пресс-службе мэрии.

Вывозить подобные свалки из старых автопокрышек бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» вынуждены практически ежедневно. При этом на месте убранных свалок буквально через несколько дней вырастают новые. Городские службы обращаются к горожанам с просьбой не выбрасывать старые использованные шины в лесу, на пустырях и вдоль дорог, а сдать их на утилизацию.

Напомним, что отработанные покрышки являются отходами четвертого класса опасности и подлежат обязательной утилизации (переработке). Выброшенные, в естественных условиях они разлагаются более ста лет, на протяжении которых происходит вымывание в почву токсичных органических соединений. При уничтожении методом сжигания от одной тонны использованных шин в окружающую среду попадает около 250 кг сажи и 450 кг токсичных газов.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»