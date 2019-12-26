«Кванториум» и молодые педагоги Новые места в детсадах, ясельные группы, молодые специалисты и инновационный технопарк, спортплощадки и современные системы безопасности – в пресс-службе мэрии перечислили, что изменилось в сфере образования во Владивостоке в 2019 году.

Так, сразу три детских сада в этом году открыли свои двери для дошколят, и в каждом работают ясельные группы. В марте 2019-го после ремонта открылся детский сад № 42. Администрации города понадобилось 30 миллионов рублей, чтобы превратить комбинат на улице Давыдова в современный центр развития ребенка, который сегодня с удовольствием посещают 170 дошколят, в том числе 75 малышей в возрасте до 3 лет.

Новая эра в этом году началась для бывшего детского сада, который ранее принадлежал одноименному заводу. Его открытие сократило очередь в Ленинском районе разом на 60 мест. Здание по адресу: ул. Муравьева-Амурского, 4 капитально отремонтировали, не забыв и про игровые площадки рядом с детским садом.

В конце октября стал муниципальным официально и детский сад «Паровозик», ранее принадлежавший ОАО «РЖД». Сегодня сюда ходят 80 малышей. Из четырех групп, которые работают в детском саду № 79, две – ясельные для ребят до трех лет.

Возможность отдать своих малышей в детский сад в 2019 году получили и жители Попова. Раньше на острове работали только группы кратковременного пребывания детей – с утра до обеда. В этом году мэрия нашла возможность решить этот вопрос в пользу родителей. Две группы, рассчитанные на 50 малышей, открыты на базе местной школы № 29.

Группы кратковременного пребывания для малышей в этом году открыли на базе школы № 39, предварительно отремонтировав помещения и закупив за счет городского бюджета необходимую для них мебель и игрушки. Всего же в уходящем году было создано 400 новых мест в детских садах Владивостока, из которых 215 – это места для детей в возрасте до 3 лет.

Участие в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» позволило администрации Владивостока в этом году открыть технопарк «Кванториум». Эта инновационная площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, даст возможность подросткам осваивать самые наукоемкие технологические направления – от промодизайна до IT-технологий. Здесь уже занимаются 800 девчонок и мальчишек от 10 до 18 лет. Формат обучения в технопарке предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные уроки с преподавателями, во время которых большое внимание уделят именно практике.

В 2019 году благодаря участию в федеральном проекте «Демография» на территории общеобразовательных учреждений строили спортивные объекты: рядом с 38-й школой установлена универсальная спортплощадка, возле 16-й, 37-й, 63-й и 67-й школ Владивостока обновили хоккейные коробки. Средняя школа № 12 до этого года вообще не имела своей спортивной территории, а теперь ученики не нарадуются новой площадке. Благоустраивают территории и строят стадионы возле 58-й и 60-й школ Владивостока.

Много внимания в уходящем году было уделено обеспечению безопасности в школах и детских садах Владивостока. Так, 45 образовательных учреждений оборудовали новыми системами пожарной сигнализации, в 42 – отремонтировали системы видеонаблюдения, в 31 учебном заведении установили противопожарные двери. В 48 образовательных учреждениях в этом году восстановили освещение на прилегающих территориях. В двух школах и трех детских садах установили новое ограждение, еще в четырех учебных заведениях его отремонтировали.

В 2019 году на работу в учреждения образования Владивостока пришел 151 молодой специалист – это на 36 человек больше, чем в 2018-м. 123 педагога уже работают в школах города, 21 воспитатель – в детских садах и семь наставников – в центрах дополнительного образования. Молодые педагоги уже успели проявить себя в профессиональных конкурсах. Максим Кильчевский и Лилит Арутюнян стали обладателями денежного гранта в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей. Эти деньги учителя смогут использовать для реализации своего проекта «Форум молодых педагогов ДФО. «Тихоокеанская Россия. Перезагрузка». Он был представлен на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» в июле 2019 года.

В 2019 году гранты в размере миллиона рублей на свое развитие по итогам конкурса от администрации города получили 10 образовательных учреждений. В их числе четыре детсада, пять школ, а также центр дополнительного образования «Эврика».

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В »