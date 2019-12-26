«Академик Черский» из Приморья спасет Европу Весь мир сейчас обсуждает вопросы достройки газопровода «Северный поток-2». Две нитки трубопровода по дну Балтийского моря вела швейцарско-голландская компания. С 20 декабря этого года строительство подводного газопровода прекратилось по причине введенных США санкций в отношении партнеров России по проекту «Северный поток-2».

Эксперты уверены: завершить проект самостоятельно компании «Газпром» вполне по силам. Но в этом деле одним из главных препятствий является отсутствие специализированного флота. В частности, трубоукладчика и судна-снабженца – они работают в паре. Таких «судокомплектов» в мире меньше десятка. Считалось, что в России их нет. Разработка проекта и строительство таких судов на отечественных верфях заняло бы не менее четырех лет, как уже посчитали эксперты.

Но тут выяснилось: у России есть собственное трубоукладочное судно «Академик Черский» с портом приписки в Находке. Им распоряжается ООО «Газпром флот». Об этом сообщило американское информационное агентство S&P Global Platts Analytics.

«Академик Черский» укладывает трубы по дну прибрежных вод Охотского моря - от газодобывающих платформ шельфовых месторождений до острова Сахалин. По ним, а также по наземно-островным трубопроводам природный газ поступает на юг острова, где его сжижают для дальнейшей транспортировки газовозами в страны АТР. Кроме того, «Академик Черский» строил на дне Татарского пролива подводную часть газопровода Сахалин – Хабаровск – Владивосток. Он же, как планируется, проложит и вторую нитку этой газотранспортной системы между Сахалином и материком с пропускной способностью 5,5 млрд кубических метров природного газа в год. А еще его рассматривают в качестве основного морского трубоукладчика по дну Желтого моря для перспективного газопровода Россия – Китай (провинции Цзилинь и Ляонин) – Республика Корея.

Судно-трубоукладчик было построено в Китае на предприятии в провинции Цзянсу по заказу нигерийской компании. Уже готовое судно, даже получившее имя Jascon 18, предусмотрительно выкупил у нигерийцев российский холдинг «Межрегионтрубопроводстрой», который там же, в Китае, перестроил его для проведения подводных трубоукладочных работ и назвал «Академик Черский».

Этому же холдингу принадлежит баржа «Фортуна», которая сейчас находится на Балтике, она уже имеет опыт укладки «Северного потока-2» в водах Финского залива.

Независимые эксперты, чье мнение приводят федеральные СМИ, уверены: концерн «Газпром», конечно же, знает о существовании «Академика Черского» и вполне может использовать его как запасной вариант.

В настоящее время «Академик Черский» стоит в Находке в ожидании ремонтных работ. Сколько продлится сам ремонт, пока неизвестно. А потом понадобится еще два месяца для его переброски из Находки в Балтийское море к водам Дании. Причем маршрут пройдет по Северному морскому пути. Поскольку двигаться «Академику Черскому» предстоит весной в тяжелых льдах, то на помощь ему могут прийти атомные российские ледоколы.

«Академик Черский» сможет выполнить весь незаконченный объем работ на Балтике. Только скорость сварочных работ у него значительно ниже, чем у швейцарско-голландской компании Allseas. Если учесть все эти нюансы, то приморское судно справится с задачей лищь следующим летом. Впрочем, это уже не страшно. По сравнению с 4 годами строительства собственного трубоукладчика.

Фото с сайта flot.gazprom.ru

Автор: Николай КУТЕНКИХ