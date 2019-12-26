Определен график сдачи ЕГЭ в 2020 году Как следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале, первые экзамены по географии, литературе, информатике и ИКТ выпускники сдадут 25 мая, сообщает агентство «РБК».

Через три дня – 28 мая – состоится первый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен по базовой и профильной математике выпускники будут сдавать 1 июня. Затем пройдут экзамены по истории и физике (4 июня), обществознанию и химии (8 июня), а также биологии (11 июня). Одновременно с последним школьники будут сдавать письменную часть ЕГЭ по иностранному языку, а устная часть языкового экзамена состоится 15 и 16 июня. Выпускники смогут выбрать английский, немецкий, французский, испанский или китайский язык для тестирования в формате ЕГЭ. Основной период сдачи экзамена завершится 29 июня.

К 1 февраля, предупреждают специалисты управления по работе с учреждениями образования администрации Владивостока, 11-классники уже должны окончательно выбрать предметы, по которым они будут проходить испытание и написать соответствующее заявление.

– Лучше составить список предметов, которые ребенок планирует сдавать, добавить запасной экзамен, ведь можно и не прийти на него, если в этом не будет нужды, – посоветовала на прошедшем в минувшую пятницу общегородском родительском собрании начальник отдела мониторинга и развития образования Ирина Гиниятуллина. – У нас, например, в прошлые годы были случаи, когда парням, собиравшимся поступать в военное училище, не удавалось пройти весной медкомиссию, и им приходилось в срочном порядке менять обществоведение, допустим, на физику, а это очень сложный процесс. Разумеется, не нужно впадать и в крайности, набирая 10–11 предметов, чтобы при подготовке не распыляться на ненужные дисциплины.

На собрании были озвучены нововведения при сдаче ЕГЭ. Правда, уже для выпускников будущих лет. В 10-м классе школьник может сдать заранее базовый экзамен по математике. По мнению преподавателей, 10-летней программы обучения достаточно, чтобы показать хорошие результаты на этом испытании. Правда, есть пара «но». Во-первых, прежде чем получить допуск к сдаче экзамена, придется итоговое сочинение также писать в 10-м классе. И, во-вторых, если на досрочном ЕГЭ по математике учащийся выберет базовый уровень, а после вдруг передумает и решит пойти учиться в другой вуз, для поступления в который понадобится сдавать профильную математику, то в будущем году, то есть в 11-м классе, ему могут не разрешить писать «профиль», предупредили специалисты.

Автор: Лика ТКАЧЕНКО