Сформирован состав правительства Приморья Масштабная реформа всей системы управления Приморья завершена. Правительство края приступит к работе уже с 1 января 2020 года. Переформатирование системы управления в регионе позволит сконцентрировать внимание органов исполнительной власти на решении масштабных задач, в том числе по реализации национальных проектов, пояснили в пресс-службе края.

По словам первого заместителя главы Приморья Веры Щербины, после проведенной оптимизации уменьшится количество органов власти – с 43 до 41. Таким образом, в крае появятся 20 министерств, шесть агентств, девять департаментов и пять инспекций.

Как подчеркнули в пресс-службе региона, возглавляет правительство Приморья губернатор Олег Кожемяко. Он определяет основные направления, осуществляет общее руководство и контроль деятельности правительства края, органов исполнительной власти Приморья.

Первым вице-губернатором Приморья – председателем правительства края назначена Вера Щербина. В ее обязанности войдут общее руководство и организация работы регионального правительства, а также координация и оперативное руководство его деятельностью. Председатель правительства также координирует работу вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства края, заместителей председателя правительства.

Кроме того, первый замглавы региона будет курировать вопросы финансов, государственного финансового контроля, регулирования контрактной системы в сфере закупок, государственно-правового управления, проектного управления, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки.

Вице-губернатором Приморья – руководителем аппарата губернатора края и правительства Приморского края назначен Антон Волошко. Он будет курировать вопросы взаимодействия с Законодательным собранием Приморского края, Избирательной комиссией Приморского края и органами местного самоуправления, внутренней и информационной политики, профилактики коррупционных и иных правонарушений, государственной гражданской службы и кадров, бюджетного учета, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей, записи актов гражданского состояния.

Заместителем председателя правительства Приморского края, курирующим вопросы экономического развития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, туризма и международного сотрудничества, стал Константин Шестаков.

Заместитель председателя правительства Приморского края Александр Костенко будет курировать вопросы транспорта и дорожного хозяйства, лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, надзора за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин и других видов техники.

Заместителем председателя правительства Приморского края, курирующим вопросы жилищно-коммунального хозяйства, управления природными ресурсами и охраны окружающей среды, газоснабжения и энергетики, тарифообразования, государственного жилищного надзора, назначена Елена Пархоменко.

Курировать вопросы строительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства будет заместитель председателя правительства Приморского края Михаил Петров.

Заместителем председателя правительства Приморского края, курирующим вопросы труда и социальной политики, культуры и архивного дела, физической культуры и спорта, охраны объектов культурного наследия стала Елена Бронникова, которая до настоящего времени возглавляла департамент культуры Приморского края.

Курировать вопросы взаимодействия с федеральными органами государственной власти будет заместитель председателя правительства Приморского края Алексей Наздратенко.

Заместителем председателя правительства Приморского края – министром образования Приморского края назначена Наталья Бондаренко.

Заместителем председателя правительства Приморского края – министром здравоохранения Приморского края стал Виктор Фисенко.

Заместителем председателя правительства Приморского края – министром цифрового развития и связи Приморского края назначен Сергей Максимчук, он будет курировать вопросы информатизации и телекоммуникаций, молодежной политики.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В »