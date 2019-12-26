Пока все стеклышки не растащили Уникальная бухта под Владивостоком, маленькая частичка Уссурийского залива, именуемая в народе Стеклянной, заняла четвертое место в рейтинге самых желанных мест для путешествий.

Опрос «Куда бы вы хотели отправиться в путешествие в новом году» в социальных сетях проводил портал Tvil.ru.

Итоги оказались таковы: первые два места в списке самых желанных мест для посещения заняли озеро Байкал и розовое озеро Сасык-Сиваш в Крыму.

На третьем месте – горный парк Рускеала в Карелии, а на четвертом – бухта Стеклянная. Также в десятку лидеров вошли село Териберка в Мурманской области и заповедник Утриш в Краснодарском крае, Соловецкий монастырь в Архангельской области, «город мертвых» в Северной Осетии, город Болгар в Татарстане и соленое озеро Эльтон в Волгоградской области.

Напомним, что бухту прозвали Стеклянной потому, что ее пляж усеян кусочками обкатанного морем стекла. А появилось оно там потому, что совсем рядом бывшая (ныне рекультивированная) городская свалка Горностай, исправно поставлявшая в залив в том числе и стекло. Сегодня все чаще звучат тревожные высказывания о том, что многочисленные туристы буквально килограммами собирают стекляшки на пляже и вывозят из страны. И скоро бухта может лишиться своей уникальности. Кстати, поскольку официально эта территория принадлежит министерству обороны, бороться с расхищением красивых стекляшек никто, кроме военных, права не имеет. А они пока не особенно озабочены этой проблемой. Так что россиянам стоит поторопиться, пока все стеклышки не растащили на памятные сувениры.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»