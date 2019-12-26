Приморцы оценили возможность бесплатного обучения В Приморье завершается первый год реализации программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста.

Участниками стали более 1,5 тысячи приморцев, около 950 из них прошли переподготовку, более 500 – получили новую специальность и повысили квалификацию по уже имеющейся профессии, сообщили в пресс-службе региона.

Как уточнили в краевом департаменте труда и социального развития, наиболее популярные направления для обучения среди жителей края в возрасте 50+ в этом году – оператор ПК, социальный работник, специалист по кадрам, кладовщик и оператор котельной.

«Пройти профессиональное обучение предлагалось более чем по 200 различным специальностям. На протяжении года этот перечень расширялся и сейчас насчитывает 35 программ повышения квалификации и около 280 специальностей, востребованных среди работодателей края», – комментируют в ведомстве.

Возможностью повысить профессиональное мастерство в этом году воспользовались многие работники приморских организаций. Обучение для занятых граждан проводилось в очной, заочной и дистанционной формах без отрыва от работы.

Среди крупных работодателей, сотрудники которых получили сертификаты и прошли обучение, – «Почта России», Примтеплоэнерго, Дальневосточный завод «Звезда», Приморскстат, «Уссурийск-Электросеть», «Находка-Водоканал», Седанкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов и другие.

Работодатели также могли возместить свои расходы на обучение сотрудников предпенсионного возраста. Первая компания, которая получила субсидию из краевого бюджета на эти цели, – Арсеньевская авиационная компания «Прогресс». Пять сотрудников предприятия прошли подготовку по востребованному на производстве направлению и освоили профессию стропальщика.

Как отметила и.о. директора департамента труда и социального развития Приморья Светлана Красицкая, первый год реализации программы уже показал значительные результаты.

«Количество граждан предпенсионного возраста, обратившихся в службу занятости за сертификатами на профессиональное обучение, превысило планируемый показатель более чем в два раза. Планировалось обучить 706 человек, по факту это 1513 жителей региона, что говорит в первую очередь о востребованности программы и желании самих приморцев оставаться конкурентоспособными в любом возрасте», – уверена глава ведомства.

Фото Анны ПУЧКОВОЙ / primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»