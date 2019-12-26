Где увидим легендарный орден «Победа», медвежий праздник и золотую нить Неделя новогодних каникул – не повод пролежать эти дни дома на диване перед телевизором. Все культурные институции Владивостока готовят обширную программу на все выходные, и музей имени Арсеньева – не исключение.

Как сообщила пресс-служба музея, в декабре и январе в здании главного корпуса (ул. Светланская, 20), Доме-музее семьи Сухановых, Музее города и Доме-музее Арсеньева будут проходить увлекательные программы, тематические экскурсии и познавательные мастер-классы на новогоднюю тематику, а также показ этнографических анимационных и художественных фильмов, игры и квесты.

Так, к примеру, каждый день в 12, 15 и 17 часов в главном корпусе музея будет проходить тематическая экскурсия по выставке «За службу и храбрость. Награды России» (12+). Это редкая возможность увидеть уникальный комплекс памятников, связанных с наградной системой нашего государства с конца XVII века до настоящего времени. Впервые покинули кремлевские стены главные экспонаты выставки: знак ордена Святого Андрея Первозванного, принадлежавший Петру I, а также легендарный орден «Победа», которым был награжден советский маршал Константин Рокоссовский.

30 декабря, 7 января в 11 часов в музее пройдут новогодние «Сказки с молоком» (6+). Это серия спектаклей по авторским и народным сказкам, где актер читает текст, художник в режиме реального времени иллюстрирует его, а звукорежиссер создает музыкальное оформление.

Уже 1 января в полдень и в 15 часов можно принять участие в познавательной программе «Медвежьи забавы» (6+), где ребята станут участниками подготовки настоящего «медвежьего праздника» у коренных народов Дальнего Востока. Гости узнают, почему медведь стал предметом поклонения и почему коренные жители считали его своим родственником, которому нужен праздник.

8 января в то же время пройдет программа «Поход в зимний лес: кто со мной?» (6+). Дети совершат поход в «зимний лес», следуя правилам путешественника, и соберут походный рюкзак со всей необходимой провизией. Выполняя различные задания и разгадывая головоломки, ребята узнают, как некоторые таежные животные готовятся к зиме.

Ну а завтра, 27 декабря, и далее каждый день до 8 января включительно в главном корпусе будут работать новогодние мастерские (0+) – серия мастер-классов, на которых можно изготовить различные игрушки, открытки и немного волшебства к предстоящему празднику. Начало в 11, 12, 13, 14, 15, 16 часов.

В Доме-музее семьи Сухановых пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству (6+), а завтра с 10 до 12 часов пройдет занятие мастерской «Золотая нить» (16+). Программа ориентирована на возрождение традиционного женского рукоделия и формирование этнокультурного пространства в современной среде. Основной курс включает в себя практическую и теоретическую части. При помощи основных техник орнаментального шитья – шнуром, сажение по бели, литой шов, шитье бисером и канителью – создаются уникальные изделия ручной работы.

В Музее города помимо ежедневных обзорных экскурсий (начиная с 1 января) в 10, 13, 15, 17 часов (12+) будут проходить самые разные мастер-классы. Например, 3 января в 14 часов – мастер-класс «От звезды к звезде» (6+). Юные гости музея узнают о традициях празднования Нового года и Рождества в дореволюционной, советской и современной России, а также о том, как события в стране отразились на дизайне елочных игрушек. Участники занятия своими руками изготовят новогоднее украшение.

А 7 января в 17 часов состоится лекция-беседа «Новый год в Стране Советов и после» (16+). Слушатели познакомятся с традициями празднования Нового года и Рождества в разные периоды истории нашей страны и обсудят значение изменений в отношении к этим праздникам в настоящее время.

В Доме-музее Владимира Арсеньева начиная с 1 января в 11 и 15.30 будет проходить познавательная программа «Дом-тень» (6+), на которой ребята вместе с духом рек и ветров познакомятся с домом и жизнью известного исследователя В.К. Арсеньева, а в 13 часов – экскурсия-лекция «Жизнь и судьба путешественника Арсеньева. 1872–1930 годы» (16+).

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»