Предлагают много, но просят еще больше Аналитики рассказали о главных трендах регионального рынка труда в 2019 году

Аналитики портала по поиску работы и сотрудников HeadHunter провели анализ рынка труда Приморья и составили топ основных трендов уходящего года, сообщили в пресс-службе компании.

Рост вакансий в крае за год составил 19 %, а резюме –на 14 %. Больше всего в трудовых ресурсах нуждались компании из сферы продаж (на их долю пришелся 31 % от всех вакансий), производства (12 %), транспортных и логистических услуг (12 %), строительства (10 %) и финансов (10 %).

К концу года на портале HeadHunter в Приморье значилось более 144000 резюме соискателей. В этом году они чаще всего искали работу в сферах: «торговля» (14 % резюме), «начинающие специалисты» (14 %), «транспорт и логистика», «производство» (8 %) и «администратор» (7 %).

Что касается конкуренции среди соискателей за вакансии, то в этом году в Приморье она составляет примерно четыре кандидата на место. Это умеренная конкуренция, но в пользу работодателя, то есть во многих сферах именно компании могут выбирать себе сотрудников из большого количества кандидатов. Так, самыми конкурентными для кандидатов стали сферы: «высший менеджмент» (8 резюме на вакансию), «государственная служба» (6,3), «начало карьеры, студенты» (5,7), «безопасность» (4,1) и «искусство, развлечения, медиа» (4).

При этом есть сферы, где работодатели конкурируют за соискателей. В нашем регионе в 2019 году такими сферами стали «консультирование», «медицина» и «наука, образование», где на одно место претендуют не более двух кандидатов.

Средняя зарплата, которую предлагали в этом году в Приморском крае, составила 49400 рублей, что на 9 % выше общероссийских значений. Зарплатное ожидание у соискателей 52600 руб., что на 18 % больше, чем в среднем по России.

«Рынок труда в этом году показывал достаточно спокойную и стабильную динамику: росло количество предложений и резюме, росли зарплаты, по данным аналитиков проекта «Банк данных заработных плат», средний рост составил 3 %, а лидером по росту вознаграждений, как и год назад, осталась сфера высоких технологий, где рост зарплат составил 6,5 %», - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter ФО.

Фото из архива «В»

Автор: Отдел экономики «В»