За год 17 раз привлекался к ответственности Во Владивостоке Первореченский районный суд назначил 25-летнему местному жителю 10 суток административного ареста за нарушение ПДД.

Подробности его задержания сообщили в пресс-службе городской ГИБДД. 15 декабря водитель автомобиля «Тойота-Витц», увидев полицейских, несших службу в районе кольца «3-й Рабочей», увеличил скорость и попытался скрыться. На неоднократные звуковые сигналы и требования стражей порядка об остановке водитель «Тойоты» не реагировал. Около дома № 91 на проспекте «Красного знамени» он не справился с управлением и съехал с проезжей части, повредив при этом две припаркованные автомашины – «Тойоту-Сай» и «Ниссан-Жук».

В результате аварии травмы получила 23-летняя пассажирка «Тойоты-Витц». Пострадавшей диагностирован закрытый перелом грудного позвонка.

Водитель легкового автомобиля от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения отказался.

В ходе проверки по базам данных ГИБДД установлено, что мужчина лишен права управления транспортным средством. С начала года он 17 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

В отношении злостного правонарушителя были составлены административные материалы по статьям КоАП РФ «Повторный выезд на полосу, предназначенную для встречного движения транспортных средств», «Невыполнение требования об остановке транспортного средства», «Невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования водителем, не имеющим права управления транспортным средством», «Повреждение дорожных сооружений».

Мужчину отправили в специальный приемник для отбывания наказания. Автомобиль «Тойота-Витц» помещен на стоянку временного задержания транспортных средств.

Автор: Отдел новостей «В»