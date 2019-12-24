Обещал лейкопластыри и шприцы, а завез кружки и тарелки Почти 9 тонн незадекларированной посуды с товарными знаками Disney и Star Wars задержала Владивостокская таможня.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, товар был ввезен из Китая с нарушением таможенных правил и без разрешения правообладателей.

Российский импортер подал во Владивостокскую таможню декларацию на ввоз из Китая контейнера различных медицинских изделий: лейкопластырей, шприцев и игл для шприцев. При таможенном осмотре с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса было получено изображение, которое показало скрытые товары.

Как пояснил заместитель начальника отдела применения инспекционно-досмотровых комплексов Владивостокской таможни Михаил Малышев, больше половины контейнера составляли незадекларированные товары – 19 тысяч керамических кружек и тарелок, на которых были нанесены обозначения Star Wars, Disney. Эти сведения также не были указаны в документах.

Владивостокская таможня возбудила дело об административном правонарушении за недекларирование товаров в установленной форме. В настоящее время ведется работа с представителями компаний-правообладателей по факту ввоза посуды без их разрешений.

Фото с сайта dvtu.customs.ru

Автор: Отдел новостей «В »