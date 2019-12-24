Средства дольщиков использовал по своему усмотрению Во Владивостоке суд признал руководителя компании виновным в хищении денежных средств участников долевого строительства, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено генеральным директором компании-застройщика, возводившего многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ул. Грибоедова, 46 во Владивостоке.

Используя свои полномочия, фигурант распоряжался полученными от граждан в счет участия в долевом строительстве жилого дома денежными средствами по своему усмотрению.

Своими действиями он фактически лишил потерпевших – участников долевого строительства многоквартирного жилого дома – возможности получить в собственность квартиры в указанном доме.

Кроме того, осуществил двойную продажу коммерческой площади в указанном доме.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему 7 лет лишения свободы с лишением права заниматься строительной деятельностью сроком на 3 года. Местом отбывания наказания определена исправительная колония общего режима.

Приговор не вступил в законную силу, обжалован стороной защиты.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В »