Красную икру отправили в печь

Во Владивостоке уничтожена крупная партия лососевой икры.

24 дек. 2019 Электронная версия газеты "Владивосток" №4629 (6334) от 24 дек. 2019

Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, в ходе проверки индивидуального предпринимателя, который торговал морепродуктами в одном из павильонов Владивостока, обнаружена партия икры лососевых пород рыб – 41 банка по 250 и 500 граммов. 

Продукция хранилась и реализовывалась без ветеринарных документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность. 

Бизнесмен признан виновным в совершении административного правонарушения, ему выписан штраф. Икру сожгли на специализированном предприятии под контролем инспекторов Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»