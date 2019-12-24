Красную икру отправили в печь Во Владивостоке уничтожена крупная партия лососевой икры.

Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, в ходе проверки индивидуального предпринимателя, который торговал морепродуктами в одном из павильонов Владивостока, обнаружена партия икры лососевых пород рыб – 41 банка по 250 и 500 граммов.

Продукция хранилась и реализовывалась без ветеринарных документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность.

Бизнесмен признан виновным в совершении административного правонарушения, ему выписан штраф. Икру сожгли на специализированном предприятии под контролем инспекторов Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»