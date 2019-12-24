Приглашали в гости иностранцев. И трудоустраивали В краевом центре будут судить членов преступной группы, которые обвиняются в организации незаконной миграции, сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, трое жителей Приморья в целях организации незаконного въезда на территорию России граждан Китайской Народной Республики сформировали преступную группу. С июля 2015 года по октябрь 2018-го злоумышленники подготавливали необходимый пакет документов, дающих иностранцам право получения деловых, коммерческих, рабочих и учебных виз для въезда в Российскую Федерацию.

В результате преступных действий фигурантов на территорию РФ незаконно въехало свыше 1 тыс. гастарбайтеров.

Расследование уголовного дела проводилось следственным отделом УФСБ России по Приморскому краю.

В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»