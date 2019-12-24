«Спартак» встретит Новый год единоличным лидером Завершающий матч 2019 года в чемпионате России по баскетболу в суперлиге владивостокский «Спартак-Приморье» провел 21 декабря в Москве, где выиграл у дублирующего состава знаменитого ЦСКА.

В поединках прежних лет спартаковцы даже при короткой скамейке запасных дома и на выезде громили армейцев ЦСКА-2. Поэтому на сей раз наставник «красно-белых» Максим Учайкин позволил себе поэкспериментировать с составом. Что касается наших соперников, то столичный коллектив к этой игре подошел в приподнятом настроении – накануне на своем паркете они обыграли третью команду нынешнего первенства «Восток-65» из Южно-Сахалинска и тем самым притормозили островитян.

Исход нынешнего матча был предрешен еще в первой четверти. «Спартак» показал на редкость результативную игру и установил собственный рекорд по количеству набранных очков за один период – 30. Причем ровно половину из них приморцы набрали благодаря пяти попаданиям с дальней дистанции. При этом хозяевам в этом отрезке удался лишь каждый четвертый бросок. Поэтому после стартового отрезка и счет был разгромным – 10:30.

Вторую четверть армейцы начали с рывка, заработав еще 10 очков. Однако к концу второй 10-минутки дальневосточники не только восстановили ранее набранное преимущество, но и увеличили отрыв. К большому перерыву на электронном табло светились цифры 27:50 в пользу «красно-белых».

Столь явное преимущество позволило тренерскому штабу «Спартака» в дальнейшем дать возможность попробовать свои силы молодым спортсменам – Александру Щербеневу и Денису Величкину, а также войти в игру только что восстановившимся после травм Сергею Торопову, Сиди Джитте и Максиму Колюшкину. В итоге все 12 игроков нашей команды, вошедших в заявку на этот поединок, отметились набранными очками.

Во второй половине матча молодые армейцы вышли заряженными на захват инициативы. Точных попаданий в кольцо с игры у них стало больше, так же как и передач. Вот только в подборах под щитом приморцы все равно шли в лидерах, а это значит, что и удачных бросков в корзину из-под щита у них было больше. Тем не менее москвичи смогли сократить столь ощутимую изначально разницу в счете.

На исход матча это не повлияло, общий итог поединка – 70:81. Уже традиционно лидерами в стане спартаковцев оказались два защитника – Алексей Вздыхалкин и Квамейн Митчелл, заработавшие 13 очков и 12 очков соответственно. Что касается нашего ближайшего резерва, то защитник Александр Щербенев и форвард Денис Величкин сделали по одному точному броску. Но тут главное – не набранные очки, а вхождение в игру: им надо было чувствовать себя одним целым в команде не на тренировке, а в конкретной встрече.

– Сознательно ввели два разных состава в одной игре, – отметил на итоговой пресс-конференции главный тренер БК «Спартак-Приморье» Максим Учайкин. – Мы были эффективны, быстро проходили под чужой щит, забивали много дальних бросков. И в защите играли агрессивно, что приносило свои плоды. Было понятно, что соперник сдаваться не будет. Москвичам терять уже было нечего, тут и ЦСКА-2 начал играть агрессивно, стал быстро набирать очки. Поэтому в четвертом периоде игра приобрела нервозный характер, но все-таки гандикапа (преимущества. – Прим.авт.) первой половины хватило, чтобы довести дело до победы. Мы сознательно использовали в игре всю свою скамейку запасных. Понятно, что ребятам было нелегко, но они справились. Сейчас у нас небольшая пауза – рождественские каникулы. После короткого отдыха будем готовиться к первой домашней игре нового года.

Добавим, что наши земляки уходят на зимние каникулы в роли единоличного лидера первого дивизиона. Неизменной остается и тройка догоняющих команд. Это волжская «Самара», «Восток-65» из Южно-Сахалинска и «Купол-Родники» из Ижевска. У остальных команд ситуация значительно хуже, вряд ли они вмешаются в борьбу за медали регулярного первенства. Зато борьба за попадание в плей-офф предстоит нешуточная. На оставшиеся четыре места в 1/8 финала претендуют шесть команд.

Первый матч в новом году состоится 10 января во Владивостоке в «Олимпийце». Наша команда будет принимать сахалинский «Восток-65». Напомним, что в сентябре приморцы на выезде обыграли островитян со счетом 68:81.

Фото с сайта БК ЦСКА

Автор: Николай КУТЕНКИХ