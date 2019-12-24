Закаляйся как сталь Во всероссийской акции «Закаленная Россия – здоровая страна» примут участие жители Владивостока.

Как сообщили организаторы – Федерация зимнего плавания России – акция пройдет 29 декабря.

Ее цель – установить мировой рекорд по массовому закаливанию.

В этот день, передавая друг другу эстафету, все любители моржевания, закаливания, зимнего плавания и здорового образа жизни от Камчатки до Калининграда окунутся в холодную воду морей, озер и рек и обольются холодной водой.

Зимнее плавание, закаливание, моржевание и здоровый образ жизни объединяют людей самых разных возрастов и социальных групп. В данных мероприятиях примут активное участие и граждане старшего возраста, подавая молодежи пример активного долголетия.

Участие в акции уже подтвердили губернаторы регионов страны, президент Федерации зимнего плавания России адмирал Константин Сиденко, политики, знаменитые спортсмены и артисты.

В столице ДФО акция пройдет 29 декабря в 11 часов по адресу: Набережная, 7 (район Водной станции ТОФ).

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В »