Профсоюз помог морякам получить долги на $800 тысяч Дальневосточное региональное отделение Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) в 2019 году помогло вернуть морякам свыше 800 тысяч долларов долгов по зарплате и компенсаций, сообщается на сайте организации.

С начала года в ДВРО РПСМ поступили коллективные обращения от восьми экипажей судов и 15 индивидуальных заявлений от моряков, которые касались задержанной заработной платы, компенсации за причинение вреда здоровью и репатриации из иностранных портов.

– Большая работа проделана по оказанию помощи брошенным в Персидском заливе российским морякам на танкерах Crystal East, Crystal Nord и Carolina Wind (флаги РФ) компании «Находка-Портбункер», – приводятся слова председателя ДВРО РПСМ Николая Суханова в сообщении организации. – Благодаря министерству иностранных дел, следственному управлению на транспорте СК РФ, транспортной прокуратуре Находки россияне были репатриированы на родину и получили задержанную зарплату в сумме 16,7 млн рублей.

К сожалению, в этом году не обошлось без несчастий. В ДВРО РПСМ поступили восемь сообщений о гибели моряков при исполнении трудовых обязанностей. Родственники погибших получили страховки, правда, только после подачи исковых заявлений в суды.

– Даже страховых выплат из Фонда социального страхования РФ, которые предусмотрены российским законодательством, приходилось добиваться через суд, – отметил Николай Суханов.

По его мнению, правительство РФ должно определить минимальную сумму страхования жизни моряка и рекомендовать судовладельцам прописывать ее в контрактах. В настоящее время работодатели самостоятельно устанавливают размер выплат, поэтому страховка варьируется от 10 тысяч рублей до 200 тысяч рублей. В ДВРО РПСМ уверены: сумма должна быть не меньше 2,5 млн рублей.

– Морякам же перед уходом в рейс следует подробно объяснять своим родственникам, какова компенсация в случае трагедии, показать, где она прописана, и оставить копии документов дома, – считает Суханов. – Ведь очень часто бывает так, что моряк – единственный кормилец в своей семье, а также опора и поддержка родителей.

В 2019 году представители ДВРО РПСМ посетили 72 судна, из них восемь судов работали под российским флагом, 64 – под иностранными. Только на 13 из всех теплоходов имелись коллективные договоры, подписанные работодателем и профсоюзом.

Фото с сайта Российского профессионального союза моряков

Автор: Отдел новостей «В»