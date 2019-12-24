Топ-10 самых востребованных профессий в России возглавили продавцы-кассиры К такому выводу пришли специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда, проанализировав сведения, предоставленные различными компаниями, сообщает «РГ» со ссылкой на РИА «Новости».

Также учитывались данные о вакансиях трех популярных интернет-сервисов по поиску работы.

Оказалось, что почти 10 процентов компаний испытывают острый дефицит кадров. В списке самых востребованных профессий – повара, педагоги, юристы, соцработники, специалисты по закупкам, медсестры, делопроизводители и бухгалтера.

Ранее «Российская газета» писала, что в следующем году среди массовых профессий наиболее востребованными будут водители, официанты, повара, курьеры, продавцы и кассиры.

Автор: Отдел новостей «В»