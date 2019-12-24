Руководитель Росприроднадзора: После поездки в Находку я осталась без руководителя территориального управления Компании, занимающиеся перевалкой угля, утверждают, что выполняют нормативные требования: наличие высокого забора, водяных пушек, вытяжек. Но это не уберегает местных жителей от угольной пыли. Что мешает борьбе с черным снегом в Находке, рассказала «Известиям» руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. «В» публикует часть этого интервью.

– В каких регионах России за уходящий год было выявлено больше всего нарушений экологического законодательства?

– Сложно сказать, поскольку в разных регионах есть свои специфические проблемы. Например, исчезающие редкие виды древесины – это колоссальная беда Дальнего Востока. Нефтешламы, буровые шламы – проблема регионов активной нефтедобычи, например ХМАО, ЯНАО. Проблемы с разработкой месторождений угля и стивидорными компаниями также есть на Дальнем Востоке, в морских акваториях.

Например, недавно по иску прокуратуры суд приостановил работу одного из малых портов по перегрузке угля – АО «Порт Восточные Ворота – Приморский завод». Это для нас серьезная победа, потому что рычагов влияния на такие компании практически нет. Мы просим заинтересованные министерства и ведомства определить понятие «закрытая перевалка угля». Никто пока не откликнулся, хотя есть поручение президента по этому вопросу. Но мы знаем, что коллеги нас поддержат и выполнят поручение главы государства.

– Почему возникли недопонимания с другими ведомствами?

– Мы пока не видим прогресса с Минтрансом и Минэнерго. Термин «закрытая перевалка угля» должен найти отражение хотя бы в одном нормативном документе. Но пока его нет, компании совершенно справедливо говорят: «Что вы с нас требуете? Что означает «закрытая перевалка угля»? Это ангары, крытые площадки для переворачивания вагонов или что-то еще?»

Компании утверждают, что выполняют нормативные требования. А в итоге местные жители не могут открыть форточки из-за угольной пыли.

Сложнее всего ситуация, конечно, в Находке. Исторически так сложилось, что порты Дальнего Востока занимались рыбой и древесиной. Но в 1990-е товарооборот изменился, Китай стал потреблять больше угля, и уголь поехал из Кузбасса в порты. А поскольку это очень прибыльный бизнес, им занялись многие не приспособленные для этого площадки. Сейчас больше половины малых портов занимаются грузами, для которых они не были предназначены. Но это все равно что лечить зубы у окулиста.

С другой стороны, собственники новых, строящихся объектов могли бы вкладываться в меры повышения экологической безопасности. Но, когда рядом организация работает без этого и фактически получает сверхприбыль, отказавшись от модернизации, это убивает мотивацию добропорядочных коммерсантов. Если нет разницы, зачем платить больше?

– Каковы последствия?

– Жалобы граждан, что невозможно нормально жить в этом городе. Лежит черный снег. Все поменяли окна на пластиковые, между домами поставили станции мониторинга. Такой системы, как в Находке, больше нет нигде. Помимо того, что угольная пыль взрывоопасна, ее взвеси пагубно сказываются на здоровье.

На следующий год Росприроднадзор запланировал серьезные мероприятия в Находке. Мы не оставим ситуацию без внимания, а компании без проверок, пока ситуация с экологией в городе не изменится. И, кстати, вот там наличие снега для меня – не помеха, а подспорье, потому что на нем лучше видны следы деятельности предприятий.

После поездки в Находку я осталась без руководителя территориального управления. С ним пришлось расстаться после того, как он долго и убедительно рассказывал, что ситуация улучшилась, предприятия подписали планы модернизации, он выдал им все разрешения. Он даже не понял моего вопроса: «А стало ли лучше жителям?» Зато теперь это место вакантно, и мы ищем кандидатуру.

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из архива «В», с сайта rpn.gov.ru

Автор: Отдел новостей «В »