В краевом центре закрыли 18 незаконных елочных базаров В преддверии Нового года на улицах города развернулись десятки несанкционированных елочных базаров, сообщили в пресс-службе мэрии.

В погоне за прибылью предприимчивые граждане организовывают свою деятельность прямо на газонах и пешеходных зонах, чем доставляют большие неудобства горожанам.

Выявляют и пресекают работу несанкционированных базаров сотрудники административно-территориальных управлений совместно с полицией. В отношении каждого нелегального продавца составляется протокол об административном правонарушении.

Так, на прошлой неделе только в Первореченском районе города к ответственности были привлечены 18 организаторов елочных базаров. Рейды прошли на улицах Адмирала Горшкова, Анны Щетининой, проспекте 100 лет Владивостоку и Океанском проспекте.

В Первомайском районе было выявлено шесть незаконных точек – на улицах Интернациональной, Борисенко, Пихтовой и Сахалинской.

Напомним, что число елочных базаров во Владивостоке в этом году уменьшилось с 31 до 20. Такое решение принято в связи с тем, что в прошлом году остались нераспроданными сотни хвойных деревьев, которые за несколько часов до Нового года были брошены в местах продаж.

Подготовленные в этом году площадки для торговли елей – это традиционные места базаров, к которым можно подъехать на автомобиле и общественном транспорте или подойти пешком. Значительное количество торговых точек расположено в спальных районах рядом с жилыми домами.

Справка «В»

Новогодние елки можно купить по следующим адресам:

– ул. Верхнепортовая, 68 (две автолавки);

– ул. Жигура, 48;

– ул. Карьерная, 22;

– проспект «Красного знамени», 73;

– проспект «Красного знамени», 114 (две автолавки);

– ул. Лермонтова, 75;

– ул. Светланская, 177;

– ул. Фадеева, 12б;

– ул. Шилкинская, 21;

– ул. Воронежская, 1;

– ул. Анны Щетининой, 19;

– ул. Сабанеева, 16;

– ул. Аллилуева, 6;

– ул. Луговая, 58;

– Океанский проспект, 41;

– ул. Пшеницына, 22;

– ул. Руднева, 1б;

– ул. Руднева, 13в, стр. 3.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»