Московские трамваи выйдут на линию во Владивостоке не раньше января 2020-го До конца года во Владивостоке ожидают прибытия автоплатформ с десятью трамваями, которые безвозмездно передало краевому центру правительство Москвы. Все вагоны уже находятся в пути, сообщили в пресс-службе мэрии.

В управлении транспорта администрации Владивостока рассказали, что после доставки трамваев потребуется еще оформление необходимых в таких случаях документов. Ожидается, что на маршрут трамваи выйдут не раньше января.

Напомним, как уже писал «В», договоренность о безвозмездной передаче правительством Москвы администрации Владивостока сразу десяти трамвайных вагонов была достигнута в этом году. Контракт на доставку был заключен 28 ноября этого года. По его условиям поставщик обязан доставить вагоны во Владивосток в течение 35 дней с даты его заключения. Способ доставки – автомобильный транспорт.

В 2020 году российская столица намерена передать Владивостоку восемь троллейбусов.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»