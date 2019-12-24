Устранением последствий течи на Черняховского займется Примводоканал Из-за порыва на сетях водоотведения в районе дома № 3 на улице Черняховского образовалась течь и, соответственно, наледь. Убирать последствия предстоит Приморскому водоканалу, сообщили в пресс-службе мэрии.

В управлении дорог и благоустройства городской администрации заверили, что сетедержатель – Приморский водоканал – устранил течь и теперь ему предстоит своими силами провести работы по ликвидации ее последствий.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»