Горожанам готовят 77 катков и хоккейных коробок Муниципальные катки и хоккейные коробки начали заливать во Владивостоке, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как пояснили специалисты управления физической культуры и спорта, для того чтобы лед схватился, температура стабильно должна держаться хотя бы в районе -10 градусов по Цельсию. Поэтому недостаточно холодная первая половина декабря не позволила приступить к заливке спортивных объектов раньше.

Хоккейные коробки и катки готовят к сезону во всех районах города. Для образования прочной поверхности необходимо уложить как минимум 7–8 слоев льда. Администрация Владивостока просит горожан не выходить на лед, пока все работы не будут завершены. Ну а горожане, в свою очередь, просят тех, кто готовит ледовое поле, не допускать выхода воды за пределы коробки на проезжую часть, чтобы не добавлять проблем автомобилистам и пешеходам. Как это случилось при формировании льда на катке по адресу: Героев Хасана, 12, где водой залило еще и перекресток автодорог, аккурат в районе пешеходного перехода.

Отметим, что в этом сезоне покататься на коньках и сыграть в хоккей горожане смогут на 77 спортивных объектах. Из них 60 расположены на придомовых территориях, 16 – на пришкольных. Кроме того, для гостей и жителей Владивостока будет работать каток на стадионе «Авангард».

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»