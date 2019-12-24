На Черемуховой будут танцы Во Владивостоке завершаются работы по реконструкции сквера на улице Черемуховой, 3. Подрядная организация устанавливает детский городок, лавочки и другое оборудование, сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Этот сквер по итогам голосования жителей вошел в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год. Здесь долгие годы был пустырь. Теперь новая общественная территория обретает черты. По проекту сквер размещается сразу в трех уровнях: здесь появились танцплощадка, участок для отдыха с лавочками, большая детская территория с горками, качелями и другим игровым оборудованием, а также спортивная зона с уличными тренажерами.

Строители начали с земляных работ и планировки территории. Затем была вымощена брусчаткой и плиточником площадка для отдыха, на танцплощадке уложен декинг (деревянный настил. – Прим. ред.). А на детской и спортивной площадке смонтировано прорезиненное покрытие.

По периметру установлены опоры уличного освещения, что позволит жителям проводить здесь время до позднего вечера. Рабочие уже поставили на территории лавочки и урны. Совсем скоро новая благоустроенная территория будет открыта для всех жителей. К слову, сквер расположен в очень солнечном месте и с красивым видом на море.

Строители рассказывают, что поначалу прохожие выражали тревогу по поводу начавшихся работ – не появится ли на этом участке новый дом, офисное учреждение или магазин. Однако, когда привезли детские комплексы, люди стали высказывать благодарность. Особенно ждут площадку учащиеся из ближайшей школы.

«Мы рады, что у нас строят такой хороший сквер, – говорит жительница района. – Особенно трогательно, что восстановили танцплощадку, которая когда-то здесь была. Думаю, люди будут сюда приходить. И даже танцевать. А почему бы и нет?»

«Хорошо, что благоустраивают территории не только в центре, но и в отдаленных районах, – комментирует другой житель Первомайского района. – Надо только, чтобы больше зелени здесь было».

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»