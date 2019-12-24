Суммы штрафов для перевозчиков намерены увеличить в разы Штрафов на сумму более 1,6 млн рублей выписали в этом году на автотранспортные предприятия Владивостока, занятые перевозкой пассажиров. Это 213 нарушений, среди которых курение водителей за рулем, стоянка более двух минут, недовыпуск автобусов на линию и другие, сообщили в пресс-службе мэрии.

В управлении транспорта администрации Владивостока уточнили, что наибольшее количество штрафных квитанций направлено руководителям предприятий по статье «Недовыпуск автобусов на маршрут».

«Таких фактов выявлено 48, – отметили в управлении. – На втором месте – штрафы за неудовлетворительное санитарное и техническое состояние автобусов. Таких нарушений зафиксировано 39. На третьем месте – штрафы за изменение схем движения. Их 20. Речь идет о случаях, когда водитель автобуса не доезжает до конечной, а разворачивается раньше. Или когда автобус не останавливается на остановках».

Все суммы за нарушения прописаны в договорах, по которым работают городские автотранспортные предприятия. Они варьируются от 5 до 8 тысяч рублей. Так, за курение в салоне или разговор по телефону водитель заплатит штраф в размере 8 тысяч рублей. Такую же сумму перевозчик вынужден будет оплатить за увеличение интервала движения между автобусами и недовыпуск транспортных средств на линию, 5 тысяч – за грязь в салоне и стоянку на остановочном пункте более двух минут. Все средства поступают в городской бюджет.

«Безусловно, штрафов много, – считает начальник управления транспорта администрации города Александр Иванов. – Значит, есть над чем работать и перевозчикам, и городской власти».

При этом Александр Иванов подчеркивает, что в 2020 году суммы штрафов планируется увеличить в несколько раз.

«У нас нет цели наказать автопредприятия, – уверен он. – Но мы за честные отношения, главное в которых – работа на пассажира».

Справка «В»

Во Владивостоке сегодня действуют 93 автобусных маршрута. На них работают 14 автотранспортных предприятий, из них 13 коммерческих и одно муниципальное. Ежедневно на дороги города выходит около 600 автобусов.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»